Netanyahu ordena a l'exèrcit reprendre «immediatament» els atacs contra Gaza

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenat aquest dimarts a l'exèrcit que reprengui els atacs contra la Franja de Gaza després de denunciar diverses violacions de l'acord d'alto el foc per part de Hamàs. "Després les consultes de seguretat, el primer ministre ha ordenat l'escaló militar dur a terme immediatament contundents atacs a la Franja de Gaza", diu un breu comunicat de l'oficina de Netanyahu.
La decisió arriba poc després que les tropes israelianes fossin suposadament atacades al sud de l'enclavament palestí, i enmig de les polèmiques relacionades amb la devolució per part de Hamàs dels cossos dels ostatges. Encara que Hamàs va assegurar que l'atac anava dirigit contra una milícia local finançada per Israel, l'Exèrcit israelià va denunciar que l'assalt anava dirigit contra una unitat d'enginyers i un reforç d'infanteria, primer amb l'impacte d'un míssil antitancs contra una excavadora militar i després amb trets contra les unitats de suport.
Aquests fets van alertar Netanyahu, qui es va reunir d'emergència de la seva cúpula de seguretat, començant pel ministre de Defensa, Israel Katz, per avaluar la resposta a l'atac, finalment concretada en un missatge de l'Oficina del primer ministre publicada en el seu compte de X.
"Després de la violació de l'alto el foc per part de Hamàs, el primer ministre Netanyahu ha mantingut de nou consultes amb el Ministeri de Defensa i els caps de l'aparell de seguretat, als qui ha donat instruccions perquè actuïn amb força contra els objectius terroristes a la Franja de Gaza", diu el missatge.
L'agència de notícies palestina Safa va informar d'almenys cinc morts en un atac israelià contra una cafeteria a la ciutat de Deir al-Balah, al centre de la Franja de Gaza, com a resposta a l'atac de Hamàs. Abans de l'incident de Rafah, fonts palestines van denunciar dos morts en Jabalia, que l'Exèrcit israelià va descriure com a presumptes milicians de Hamàs que havien travessat la línia groga que delimita les posicions israelianes després de l'alto el foc que va començar la setmana passada.
Els Estats Units acusen Hamàs
El govern dels Estats Unitats va assegurar tenir "informes creïbles" que indiquen una "imminent violació" de l'alto el foc per part de Hamàs contra la població de Gaza, cosa que l'organització ha negat aquest diumenge. L'executiu de Donald Trump afirma que, en cas de produir-se, aquest atac constituiria "una violació directa i greu de l'acord" i ha garantit "mesures per protegir la població de Gaza i preservar la integritat de l'alto el foc".
Per a Hamàs, aquestes acusacions s'alineen amb "l'enganyosa propaganda israeliana" i ha acusat els EUA de cometre "reiterades violacions" de l'acord d'alto el foc. De fet, Hamàs ha afirmat que el que està passant és tot el contrari del que diuen els Estats Units i que les seves intervencions són contra bandes criminals "formades, armades i finançades" per les autoritats d'ocupació, a les que acusen de cometre "assassinats, segrestos, robatoris de camions d'ajuda humanitària i agressions contra civils palestins".