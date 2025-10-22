Les represàlies de Barcelona a Israel condicionen el saló Smart City: així queda la fira

El genocidi sobre Palestina ja fa temps que, des de la societat civil i des d'alguns espais polítics, reclama sancions contundents contra l'estat d'Israel. Ara bé, això no sembla que estigui a l'agenda de les principals potències internacionals. Per contra, hi ha unes altres mesures, també reivindicades a escala local, que comporten represàlies contra la normalitat que pretén teixir el govern israelià i les empreses que hi mantenen relacions fructíferes. Un d'aquests exemples és l'acord recent de l'Ajuntament de Barcelona per limitar la presència de diverses companyies als esdeveniments que tinguin lloc als recintes de la Fira de Barcelona. Ara, segons ha pogut saber Nació, ja hi ha hagut moviments per restringir la participació d'alguna de les empreses assenyalades per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) per operar als territoris ocupats per Israel. L'escenari de tot plegat ha estat l'Smart City Expo 2025, un esdeveniment centrat en la tecnologia en l'àmbit urbà.
La fira barcelonina, que se celebrarà entre el 4 i el 6 de novembre, és una d'aquelles trobades que porten empresaris i polítics de diverses parts del món, que generen interès en l'àmbit institucional i que poden fer d'aparador internacional. Però també és un dels noms propis que va ser inclòs en una proposició municipal del passat mes de setembre, plantejada per BComú, pactada amb el PSC i tirada endavant amb ERC, en què es remarcava que la massacre sobre Gaza tindria conseqüències. En concret, es va acordar "impedir la presència de l’estat d’Israel i d’empreses armamentístiques israelianes, així com d’empreses que vulnerin el dret internacional operant, per exemple, en territoris ocupats als espais de Fira de Barcelona, que inclouen congressos com The District, l’Smart City Congress i el Mobile World Congress".
Ni Israel ni empreses vigents a la llista: primers moviments
Ara, això ja ha tingut algunes afectacions. D'entrada, fonts de l'organització de Fira de Barcelona detallen a aquest diari que "a l’Smart City no hi haurà presència institucional de l’estat d’Israel, ni participarà cap empresa que figuri a la llista de l’alt comissionat de les Nacions Unides". Això ha portat algunes tibantors. El cas més evident és el de la presència d'Egis, una companyia francesa especialitzada en enginyeria, construcció i mobilitat. L'empresa tenia previst format part dels estands de l'Smart City Expo, i així constava en el llistat públic de la web de l'esdeveniment la setmana passada. Entremig, però, s'ha imposat el compliment de l'acord barceloní: "Vam parlar amb ells perquè no hi fossin", expliquen responsables de la Fira.
Egis consta a la llista de l'alt comissionat l'ONU, que també inclou companyies com Booking o Airbnb, però no és l'únic nom que ha aixecat polseguera. També l'empresa Motorola ha estat motiu de sospita. Després de veure que aquest nom consta entre els expositors del congrés, des del consorci que gestiona els recintes firals públics de Barcelona es detalla que el que està prevista és la participació de "Motorola UK", del Regne Unit, que és una forma jurídica diferent de les incloses al document de les Nacions Unides. El llistat esmenta específicament les seccions israeliana i nord-americana del grup Motorola, però no la britànica. Això, a interpretació de Fira de Barcelona, deixa espai per a què formi part del congrés.
ERC s'ha encarregat de portar a l'Ajuntament els fets, per aclarir el seguiment que fa el govern municipal dels compromisos amb les represàlies sobre Israel i els col·laboradors econòmics amb l'ocupació de terrenys de Palestina. En una resposta al grup republicà a la comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior, la tinent d'alcaldia Maria Eugènia Gay ha sostingut que "s'està donant compliment a la proposta aprovada pel plenari a setembre del 2025". També ha reivindicat que l'actuació del govern de Jaume Collboni va ser immediata i que, una vegada el plenari va prendre la decisió, es va "traslladar formalment aquesta indicació al consell de Fira de Barcelona". Ara, es comencen a materialitzar els primers fruits d'aquell acord.