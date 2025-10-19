La revisió de l'acord comercial amb Israel perd força a la cimera de la UE

Els ministres d'Exteriors de la UE tornen a citar-se aquest dilluns per abordar la situació al Pròxim Orient, marcada sobretot pel recent acord de pau entre Israel i Hamàs impulsat per president dels Estats Units, Donald Trump. En una cimera que se celebrarà a Luxemburg, els dirigents dels 27 debatran quin paper ha d'aspirar a jugar la UE en aquest nou capítol que des de les institucions veuen "amb optimisme", però alhora consideren que presenta "molts interrogants". I si bé la mesura plantejada per la Comissió Europea de suspendre parcialment l'acord comercial amb Tel-Aviv encara no s'ha enterrat, diverses delegacions reconeixen que és una qüestió que, arran de l'acord, pot anar perdent força.
Per ara, el sentiment general entre els estats membres és de "certa expectativa", tal com reconeixen fonts diplomàtiques. Després d'una primera fase centrada en l'alliberament d'ostatges, els diferents països de la UE debatran sobre com l'acord de pau pot garantir l'entrega d'ajuda humanitària i quin paper ha de jugar el club comunitari en aquest escenari.
Des de les delegacions celebren que l'Organització de les Nacions Unides (ONU) torni a recuperar protagonisme sobre el terreny, si bé també apunten que la canalització dels subministraments continua sent "molt difícil". En aquest sentit, la UE manté la seva oferta i disponibilitat per contribuir a "l'estabilització en general" de la situació a la zona.
Dins el mateix marc temàtic, els ministres també abordaran com la UE pot ajudar en el disseny d'un futur consell de pau a la regió, com pot contribuir a la concreció dels punts de l'acord que estan més oberts a interpretacions i com es pot reforçar l'Autoritat Palestina com a representant del poble palestí. Ja a llarg termini, fonts diplomàtiques mencionen la importància de mantenir el diàleg per implementar la solució dels dos estats i de desbloquejar l'arribada de finançament per a la reconstrucció de la Franja.
Castigar comercialment Israel, encara lluny
Després que Brussel·les plantegés la suspensió parcial de l'acord comercial entre la UE i Israel per pressionar Tel-Aviv per aturar els bombardegis sobre la població civil de Gaza, ara sembla que aquesta qüestió quedarà aparcada. Les fonts diplomàtiques consultades diuen que la idea és que la suspensió continuï sobre la taula dels 27, però també indiquen que algunes capitals volen girar full. Tenint en compte les diferències d'opinions entre els estats i la necessitat d'obtenir una majoria qualificada per tirar endavant la suspensió, tot fa pensar que serà complicat tornar a recuperar la idea.
Pendents de com s'interpreta la violació de l'alto el foc de diumenge
Bé, és cert que durant el dia de diumenge s'ha trencat l'alto el foc. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha donat ordre a l'Exèrcit israelià que actuï "amb força" a la Franja de Gaza després d'acusar a les milícies del moviment islamista Hamàs d'haver violat l'alto el foc en vigor després d'atacar aquest diumenge a una unitat militar a la ciutat de Rafah, al sud de l'enclavament.
Encara que Hamàs ha assegurat que l'atac anava dirigit contra una milícia local finançada per Israel, l'Exèrcit israelià ha denunciat que l'assalt anava dirigit contra una unitat d'enginyers i un reforç d'infanteria, primer amb l'impacte d'un míssil antitancs contra una excavadora militar i després amb trets contra les unitats de suport. No hi ha constància de víctimes, de moment.
Guerra d'Ucraïna
L'altre gran tema -i també permanent- dins els Consells d'Afers Exteriors serà la guerra d'Ucraïna, un conflicte ara pendent de la reunió que han anunciat Donald Trump i el president rus, Vladímir Putin, i que s'ha de celebrar a Budapest. Malgrat no haver-se confirmat una data oficial, els ministres de la UE debatran, juntament amb el seu homòleg ucraïnès, què pot suposar aquesta trobada per un potencial desenllaç del conflicte.
Aquesta darrera setmana, la Comissió Europea ha considerat la reunió com "una cosa positiva" si contribueix a l'assoliment de la pau, tot i que fonts diplomàtiques mantenen l'escepticisme amb Moscou. "Rússia té molt poc interès a parlar i conduir cap a la pau", apunten.
Tenint també en compte les recents violacions de l'espai aeri de diversos països de la UE per part del Kremlin i l'aparició de drons d'origen desconegut en diversos aeroports europeus, els ministres continuaran apostant per una estratègia de pressió contra Rússia. Tant és així, que també s'espera que la trobada serveixi per aprovar el 19è paquet de sancions contra Moscou o, si més no, tenir-lo encarat perquè els líders europeus li donin el vistiplau en la cimera que se celebrarà el pròxim 23 d'octubre.
Relacions amb l'Indo-Pacífic
El tercer dels eixos d'aquesta cimera ministerial estarà vinculat a les relacions que han de mantenir els 27 amb altres regions del planeta, en aquest cas amb l'Indo-Pacífic. Segons les fonts diplomàtiques consultades, una de les idees passa per posar el focus en la importància de les relacions comercials, i més tenint en compte la necessitat de la UE de buscar nous socis per fer front a les dependències en matèria energètica i de recursos naturals de països com la Xina o els Estats Units.
Al mateix temps, els ministres prestaran especial atenció a com la UE ha de traslladar a països tercers la seva preocupació davant l'actitud russa, en el que ells anomenen "una lluita de narratives". El debat també servirà per aplanar el terreny de cara a la cimera entre la UE i els països de l'Amèrica Llatina i el Carib (CELAC) que se celebrarà aquest mes de novembre i de cara a la trobada ministerial entre els països del club comunitari i de la regió de l'Indo-Pacífic.