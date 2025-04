Què hi fa un rellotge de sorra gegant al centre de Barcelona?

Qui passa pel centre de Barcelona aquest dimarts es pot veure sorprès per un nou element. Metges Sense Fronteres (MSF) ha instal·lat un rellotge de sorra de tres metres d'alçada a la plaça Universitat de la capital catalana per alertar de la greu situació humanitària al Sudan quan es compleixen dos anys de la guerra al país. La presidenta de MSF Espanya, Paula Gil, ha explicat que al voltant del 60% de la població al Sudan depèn de l'ajuda humanitària per sobreviure, i gairebé 13 milions de persones s'han desplaçat de casa seva (quatre milions fora de les fronteres i nou milions a dins). "Estan vivint en unes condicions de vida terribles, a refugis moltes vegades improvisats, a camps de desplaçats que no són respectats per les forces bel·ligerants, la situació realment és catastròfica", ha assegurat.