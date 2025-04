Rússia retira de les biblioteques dues novel·les catalanes

Mentre els carrers dels pobles i ciutats de Catalunya s'omplien de llibres per Sant Jordi, a Rússia se'n retiraven dos d'escrits per autors catalans. El setmanari rus Nóvaia Gazeta ha denunciat que la censura del govern de Vladímir Putin ha deixat d'oferir un total de 120 títols a les biblioteques de les grans ciutats russes.

La investigació d'aquest mitjà crític amb el Kremlin ha determinat que entre els llibres retirats hi ha obres d'autors best-sellers com les de japonès Haruki Murakami o el nord-americà William Burroughs. Però entre els afectats també hi ha dues novel·les amb escriptors catalans.

Jo confesso de Jaume Cabré i El jersei de Blanca Busquets han desaparegut de les biblioteques russes sense cap motiu aparent, ja que, teòricament, al país no està permesa la censura. El periodista rus del mitjà Andrei Kalitin assegurava al Catalunya nit de Catalunya Ràdio que la suposada llista negra ha arribat també a les llibreries del país.

La reacció tampoc s'ha fet esperar des de Catalunya. "Espero que el censor s'ho hagi passat bé llegint", ha ironitzat l'escriptora Blanca Busquets en declaracions al mateix programa de la ràdio pública. Jo confesso reflexiona sobre la idea del mal en la història de la humanitat i El jersei és una novel·la sobre els secrets familiars més ben guardats.