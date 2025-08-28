Sense rastre d'una dona gallega desapareguda a Indonèsia fa dos mesos: «Un crim de manual»

María Matilde Muñoz Cazorla és una dona gallega de 72 anys que estava de vacances a Indonèsia quan, de cop, se li va perdre el rastre. L'últim senyal de vida el va donar a l'illa de Lombok el passat 2 de juliol i des de llavors es troba desapareguda. La família considera que es tracta d'un "crim de manual" i demana a la policia del país asiàtic i a la Interpol que intensifiquin la investigació.
Malgrat que la dona és nascuda a Galícia i vivia a les Illes Balears, el cas també toca a Catalunya. I és que una amiga de la desapareguda va presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra a la comissaria de Sant Feliu de Guíxols prop d'un mes després que se li perdés el rastre, segons relata El País. Mentre es determina si el cas recau en la policia catalana o en l'espanyol, els Mossos volen demanar al jutjat el registre de trucades i els moviments bancaris de la dona abans de desaparèixer.
Sospiten dels treballadors de l'hotel
La dona va deixar de respondre els missatges d'amics i familiars aquell dia de juliol i també va aturar les publicacions a les xarxes socials. Va ser vista per últim cop prop d'un hotel, on havia pagat l'estada de vint nits per avançat, segons explica la família en declaracions a Europa Press. Ara, els familiars demanen que s'intensifiqui la investigació, amb la declaració dels treballadors de l'hotel on s'allotjava.
De fet, la família denuncia contradiccions entre els treballadors i els seus encarregats que "no deixen dubtes" sobre el teòric crim que donen per fet. "Les mentides i les distraccions de les dues o tres persones que regenten l'hotel mostren que estan implicats", sentencia un familiar.
Un missatge estrany després de la desaparició
Sis dies després de la desaparició es va enviar un missatge des del mòbil de Mati a una empleada de l'hotel, amb greus faltes d'ortografia, "impròpies d'ella", informant que havia de viatjar a Laos. La família creu que va ser una altra persona la que va escriure aquests missatges com a part d'una coartada. "No tenim cap dubte que van ser fraudulents", ha recalcat el nebot de la desapareguda.
Precisament per clarificar aquest extrem i millorar una investigació encara incipient, la policia indonèsia ha començat recentment els treballs de geolocalització del mòbil de la desapareguda. Els agents han pres aquesta decisió per la pressió familiar i les denúncies presentades a finals de juliol a Madrid, Sant Feliu de Guíxols i el mateix país asiàtic per mitjà de l'ambaixada espanyola.
El registre de l'habitació de la dona es va retardar diverses setmanes i encara no ha transcendit què s'hi va trobar. El que sí que se sap és que inicialment els treballadors de l'hotel van assenyalar una habitació que realment no era la qual en què la dona s'havia allotjat. Finalment, la policia científica va trobar les pertinences de la gallega en una zona d'escombraries de l'hotel.
Busquen el mòbil i les targetes de crèdit de la dona
El que encara no ha aparegut és el passaport, les targetes de crèdit i el mòbil de la dona. Això fa sospitar a la família d'un robatori acompanyat de violència o d'un intent d'esborrar pistes. "És impossible que hagi marxat per voluntat pròpia, perquè era una dona que informava de tots els moviments minut a minut i mai deixava de contestar-nos", diu un representant de la família.
La família insisteix que han passat cinquanta dies sense cap avenç significatiu en la investigació. Mentre que celebren que s'hagi iniciat la geolocalització del mòbil, demanen que s'analitzin les càmeres de seguretat d'una mesquita propera que podria haver captat moviments claus de la dona. En tot cas, l'objectiu és aconseguir una implicació policial més gran, també de les autoritats espanyoles.