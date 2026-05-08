Trump anuncia un alto el foc de tres dies entre Rússia i Ucraïna

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres una treva de tres dies en el conflicte entre Rússia i Ucraïna, que s’allargarà els dies 9, 10 i 11 de maig. Segons ha explicat a través de la seva xarxa social, Truth Social, la pausa en les hostilitats coincideix amb la commemoració a Rússia del Dia de la Victòria, que se celebra aquest dissabte. Trump ha detallat que l’acord preveu la paralització de totes les operacions militars durant aquest període i l’intercanvi de 1.000 presoners per cadascun dels dos bàndols. Poc després de l’anunci, tant el president ucraïnès, Volodymyr Zelenskyy, com el Kremlin van confirmar la informació i van expressar la seva conformitat amb l’alto el foc.\r\n