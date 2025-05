Trump manté el to dur contra Putin: «Està jugant amb foc»

Donald Trump hi torna contra Vladímir Putin mantenint l'enduriment de to dels últims dies. El president dels Estats Units ha advertit que el seu homòleg rus "està jugant amb foc" tot just dos dies després que digués que s'havia tornat "completament boig" pels bombardeigs a Ucraïna.

"Putin no s'adona que, si no fos per mi, a Rússia ja li haurien passat moltes coses dolentes", ha sentenciat Trump, que ha lamentat en diverses ocasions que el president rus no hagi mostrat prou predisposició per resoldre el conflicte per la via diplomàtica. El president dels Estats Units ha fet aquestes declaracions a través de la seva xarxa social Truth Social i no ha concretat quines amenaces ha evitat a Rússia.

Els presidents dels Estats Units i de Rússia van mantenir una trucada telefònica fa una setmana i els resultats no van ser massa positius. Trump ha expressat en diverses ocasions el seu malestar per la falta d'avenços en el procés de diàleg que va impulsar la Casa Blanca, amb Putin fent cas omís de les crides a l'alto el foc.

Cal recordar que els governs de Rússia i d'Ucraïna van mantenir una trobada el 16 de maig a Turquia. Es van tractar dels primers contactes directes en més de tres anys de guerra i l'únic acord tangible va ser l'intercanvi de mil presoners per cada part. Uns avenços que, per Trump, són insuficients i culpa en gran part a Putin.