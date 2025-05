Trump assegura que Rússia i Ucraïna començaran a negociar «immediatament» l'alto el foc

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dilluns que Rússia i Ucraïna començaran a negociar "immediatament" l'alto el foc. Ho ha publicat a la seva xarxa social després de mantenir una trucada de dues hores amb el president de Rússia, Vladímir Putin, ja que les aproximacions entre les delegacions russa i ucraïnesa la setmana passada a Turquia han estat discretes.

"Crec que ha anat molt bé. Rússia i Ucraïna començaran immediatament les negociacions per l'alto el foc i, el que és més important, per posar fi a la guerra", es pot llegir en el perfil de Truth Social de Trump.

El president estatunidenc ha afegit que, "com no pot ser d'una altra manera", les condicions les negociaran Moscou i Kíev perquè "coneixen detalls que ningú més percebria". També ha assegurat que el "to" i "l'esperit" de la conversa han estat "excel·lents" i que Rússia vol fer "comerç a gran escala" amb els Estats Units quan "hagi acabat aquest bany de sang catastròfic", cosa amb la qual Trump està "d'acord".

Trump ha afirmat que ha informat el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, de les novetats. Com també ho ha fet saber al president de França, Emmanuel Macron, la primera ministra d'Itàlia, Georgia Meloni, el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, i el president de Finlàndia, Alexander Stubb, en una trucada que ha mantingut amb ells immediatament posterior a la que ha tingut amb Putin.

Tot i això, les primeres informacions a la sortida de la reunió han arribat per part de Rússia. Segons recull l'agència de notícies TASS, Putin ha dit que Rússia està disposada a treballar amb Ucraïna en un memoràndum sobre un futur tractat de pau, que podria incloure qüestions d'alto el foc i principis per resoldre el conflicte, sense especificar més.

D'altra banda, la Casa Blanca, poc abans de la trucada, ha volgut fer notar que el dirigent nord-americà està cada cop més “cansat i frustrat” amb les dues parts en conflicte. El precedent a la trucada d'aquest dilluns és l'acord entre Rússia i Ucraïna per l'intercanvi de 2.000 presoners de guerra de divendres passat, en la primera trobada directa entre els dos països en guerra des de fa tres anys.

En la reunió a Istanbul, que va durar menys de dues hores, Moscou i Kíev es van comprometre a tornar-se a reunir i a traslladar per escrit “les condicions que permetrien assolir un alto el foc”. Des d'Ucraïna insisteixen que la pròxima fase de la negociació la facin directament els líders dels dos països, Putin i Zelenski, però el Kremlin continua sense moure fitxa.