Trump titlla Putin de «boig» després de l'atac aeri sobre Ucraïna més gran des de l'inici de la guerra

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha asseverat que l'homòleg rus, Vladímir Putin, està "completament boig" després que hagi llançat aquest diumenge el bombardeig aeri més gran contra Ucraïna des del 2022, que ha provocat 12 morts i desenes de ferits. Ho ha dit en un missatge a la xarxa social Truth Social, alhora que ha assegurat que Putin "està matant molta gent" en una conversa amb un grup de periodistes a Nova Jersey. "Què dimonis li ha passat?", s'ha preguntat en veu alta. "Intentar conquerir tota Ucraïna suposarà la caiguda de Rússia", ha amenaçat.

Rússia ha atacat Kíiv i set regions ucraïneses amb 367 drons i míssils en una sola nit. Les Forces de Defensa Aèria de l'Exèrcit d'Ucraïna han confirmat l'enderrocament de 45 míssils de creuer i la neutralització de 266 dels 298 drons, mentre la Unió Europea ha denunciat els fets. "Els atacs d'aquesta nit demostren un cop més la determinació de Rússia de provocar més patiment i l'anihilació d'Ucraïna", ha defensat la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, en un comunicat a X.

Tot plegat, mentre l'intent de Trump d'assolir la pau entre Rússia i Ucraïna encara no troba fruits i fa que el president estatunidenc es plantegi "seriosament" aplicar noves sancions contra el gegant euro-asiàtic. "No estic gens content. Sempre hem tingut una bona relació, però està llançant coets a ciutats i matant gent", ha reblat Trump en referència a Putin.

Trump també ha carregat contra el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, assegurant que "cada vegada que obre la boca, causa problemes". "És millor que pari", ha advertit, després que el líder ucraïnès acusés aquest cap de setmana als Estats Units i altres potències internacionals d'encoratjar Putin amb els seus "silencis". "No li fa cap favor al seu país parlant com parla", ha etzibat Trump, que ha assegurat que la guerra és culpa de Zelenski, Putin i Biden. "Jo només estic intentant aturar aquests horribles atacs, que han començat per una enorme incompetència i per l'odi", ha assegurat.