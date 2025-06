Trump prohibeix l'entrada als Estats Units a ciutadans de dotze països

Nova mesura polèmica de Donald Trump. El president dels Estats Units ha signat aquest dimecres un nou decret que prohibirà l'entrada al país a ciutadans d'una dotzena de països, mentre que també restringirà l'arribada de persones procedents de set territoris més. Aquestes mesures entraran en vigor a partir del pròxim dilluns i estan justificades per un atemptat terrorista diumenge passat a Colorado.

Els ciutadans dels següents països no podran entrar als Estats Units a partir de llavors: l'Afganistan, Myanmar, el Txad, República del Congo, Guinea Equatorial, Eritrea, Haití, l'Iran, Líbia, Somàlia, Sudan i el Iemen. El text justifica la decisió perquè l'ingrés d'aquestes persones en territori estatunidenc "seria perjudicial per als interessos" del país.

I això no és tot. A més de la prohibició en dotze països, Trump també ha anunciat que hi haurà restriccions importants d'entrada per als ciutadans de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan i Veneçuela. Algunes de les excepcions en aquests territoris són les residències permanents legals, titulars de visats existents, certes categories de visats i persones que contribueixin als "interessos nacionals dels Estats Units".

La decisió prové del resultat d'un informe fet pel departament d'Estat i Seguretat Nacional sobre les "actituds hostils" cap als Estats Units. Les dues llistes també poden patir "millores substancials", ha dit Trump, que a través de la seva xarxa social Truth Social ha amenaçat d'afegir-hi altres estats "davant noves amenaces a tot el món".

L'atemptat a Colorado i la culpa de Biden

El passat diumenge es va produir un atemptat a la ciutat de Boulder, a l'estat de Colorado. L'autor, que va confessar els fets, disposava d'un visat de turista que havia caducat el febrer de 2023. Arran d'això, Trump ha afirmat que hi ha "greus perills" en l'entrada de ciutadans estrangers que no han estat "prou investigats" o que s'han quedat als Estats Units més temps del que permetien els seus visats.

Com ja ha fet en altres ocasions, Trump també ha culpat Joe Biden que "avui dia hi hagi milions i milions d'aquests il·legals que no haurien d'estar" als Estats Units i ha tret pit de les "exitoses" restriccions de viatge que ja va implementar en el primer mandat a la Casa Blanca. "Vam prevenir importants atemptats terroristes estrangers en territori estatunidenc", ha sentenciat.