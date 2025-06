Ucraïna i Rússia pacten un nou intercanvi de presoners, però no avancen en l'alto el foc

Nova trobada entre Ucraïna i Rússia amb avenços molt tímids en la resolució del conflicte. La segona ronda de converses entre els dos països, celebrada aquest dilluns a Istanbul (Turquia), només ha aconseguit un nou intercanvi de presoners. Es tracta d'una mesura que també es va acordar en la primera trobada i que queda lluny de l'objectiu de les converses: aconseguir el cessament de les hostilitats.

La trobada d'aquest dilluns ha durat poc menys de dues hores i no ha arrancat cap avenç pel que fa a un alto el foc que demanen diverses figures internacionals. La delegació ucraïnesa sí que ha aprofundit en els detalls de l'intercanvi de presoners, que inclourà principalment aquelles persones més joves o que es trobin més malferides.

De la reunió sí que han transcendit una sèrie d'acusacions creuades entre Rússia i Ucraïna per les propostes de cada part que l'altra ha refusat. El govern de Volodímir Zelenski assegura que ha presentat una oferta d'aturada permanent de les hostilitats que la russa no hauria acceptat.

Per la seva banda, el Kremlin diu que ha posat sobre la taula una treva d'entre dos i tres dies en determinades zones. L'objectiu és que es puguin retirar els cadàvers dels combatents, però de moment encara es desconeix quina ha estat la resposta de la delegació ucraïnesa.

El ministre de Defensa ucraïnès, Rustem Umerov, ha donat més detalls de l'intercanvi de presos en una breu atenció als mitjans a la sortida del palau Çiragan, on han tingut lloc les converses. Segons la seva versió, l'executiu ucraïnès rebrà 6.000 cossos de soldats morts i entregarà a Rússia una llista de nens ucraïnesos segrestats i enviats a territori rus durant la guerra. La voluntat ucraïnesa és que puguin tornar a les seves cases.

Noves converses imminents

Més enllà de l'acord de mínims d'aquest dilluns, la part ucraïnesa ha comunicat la proposa d'una nova ronda de negociacions amb la delegació russa abans que acabi aquest mes de juny. Qui s'ha pronunciat sobre aquesta futura trobada és el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que ja ha presentat Istanbul o Ankara com a possibles seus.

Erdogan també ha demanat que Zelenski i Vladímir Putin estiguin presents en les trobades, cosa que fins ara no ha passat. En paral·lel, el president turc ha dit que en aquesta cimera li agradaria que també hi fos el president estatunidenc Donald Trump.

Atac sense precedents d'Ucraïna a Rússia

Les converses de pau es produeixen hores després que l'exèrcit ucraïnès hagi llançat aquest diumenge un atac simultani amb drons sobre diverses bases aèries russes de cinc regions del país, una de les quals a Sibèria, i que hagi aconseguit destruir més de 40 avions estratègics i provocar danys materials valorats en 7.000 milions d'euros. Segons ha informat el Servei de Seguretat d'Ucraïna, es tracta d'"aviació estratègica" que Rússia utilitza per als seus atacs a llarga distància en territori ucraïnès.

D'acord amb fonts de la Intel·ligència ucraïnesa, l'anomenada Operació Teranyina ha destruït almenys 40 avions russos amb eixams d'avions no tripulats (drons) ocults en camions. De manera teledirigida, Ucraïna ha obert les comportes dels camions i ha llançat els drons contra els objectius. Com que els drons no han viatjat pel cel, la defensa antiaèria de Rússia no els ha detectat, expliquen.