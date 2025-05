Un centenar de camions amb ajuda humanitària ja han entrat a Gaza des de dilluns, segons l’ONU

L’ONU ha confirmat que un centenar de camions amb ajuda humanitària han entrat a Gaza des del dilluns, quan Israel va començar a aixecar parcialment el bloqueig que manté a la Franja. En una roda de premsa el dimecres, el portaveu de l’ONU Stéphane Dujarric va assegurar que estan intentant arribar als palestins en risc de fam malgrat els “obstacles” per entregar l’ajuda.

L’executiu de Netanyahu ha decidit permetre l'entrada d'una "quantitat bàsica d'aliments" a Gaza per temor a “perdre el control” de la situació. “Per completar la nostra victòria, per derrotar Hamàs i alliberar els ostatges, no poden arribar al nivell de fam”, va dir Netanyahu dilluns.