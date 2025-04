«Un home de pau»: totes les reaccions a la mort del papa Francesc

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort del papa Francesc i ha assegurat que les seves reflexions a favor de la pau i dels drets humans, i la seva lluita contra les desigualtats "sempre seran un referent per a milions de persones". Ho ha dit a través d'un missatge a les xarxes socials en què ha assegurat que haver-lo conegut va ser un “moment molt especial”. Així mateix, ha expressat el seu sentit condol a tota la comunitat cristiana.

Al seu torn, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat aquest dilluns que "el cristianisme perd un home de bondat i de pau, intel·ligent i coratjós" per la mort del Pontífex. "Va saber entendre els desafiaments de l'Església en el món que s'endevina", ha publicat l'actual líder de Junts a X. El bisbe de Roma ha mort a les 07.35 hores d'aquest dilluns, segons ha informat el Vaticà, als 88 anys d'edat.

A l'Estat, el govern espanyol també ha lamentat la mort del papa Francesc i ha destacat la seva aposta pel diàleg i la cooperació. El president Pedro Sánchez ha recordat els valors del pontífex. "El seu compromís amb la pau, la justícia social i amb els més vulnerables deixen un llegat profund", ha afirmat.

Per la seva banda, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha recordat els missatges "valents" que el pontífex ha enviat sobre qüestions com la immigració i l'ajuda al desenvolupament dels països més vulnerables. En un missatge a X, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha expressat el seu condol "als catòlics espanyols i de tot el Món" per la mort d'"un home de pau i de diàleg entre cultures i religions". La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha afirmat que la història el recordarà "com un home bo, just, que sempre va estar al costat dels més dèbils i necessitats". "El seu exemple és avui més necessari que mai", ha apuntat.

A l'oposició, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacat "el papa que parlava espanyol i que va estar a punt de peregrinar a Santiago de Compostel·la". "Ha servit al Món i a l'Església des de les seves conviccions i pensament fins a l'últim instant. Descansi en pau", ha escrit en un missatge a X que ha acompanyat d'una fotografia que tots dos es van fer durant la visita del líder del PP al Vaticà el juny del 2021.

Des d'Europa, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha valorat que "el seu llegat ens continuarà guiant a tots cap a un món més just, pacífic i compassiu". En aquest sentit, ha destacat que la seva "humilitat i el seu amor pur pels menys desafortunats" van inspirar milions de persones, més enllà de l'Església catòlica.