Un incendi obliga a tancar l'aeroport de Marsella i confinar alguns barris

Un incendi forestal que es propaga a gran velocitat ha obligat a tancar l'aeroport de Marsella i a confinar la població. El foc crema des d'aquest matí a la perifèria nord de Marsella i de moment ha afectat 350 hectàrees, afavorit per forts vents i humitat que fan augmentar la propagació de les flames. 720 bombers treballen en l'extinció de l'incendi que de moment no ha deixat víctimes

Benoit Payan, alcalde de Marsella, ha demanat a tots els marsellesos que "mantinguin la màxima vigilància i limitin els seus desplaçaments al màxim perquè els serveis d'emergència puguin arribar a temps, especialment al nord de la ciutat". Hi ha ordenat un confinament als barris del nord de la ciutat. El foc ha començat al matí en un municipi pròxim (Penas de Mirabèu) per un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista.

Almenys 10 habitatges s'han vist afectats i 450 persones han estat evacuades per la policia municipal. Així com diversos negocis i un centre d'operadors telefònics al barri de l'Estaque, que estava amenaçat per l'incendi. Com a solució, l'Ajuntament ha posat a disposició quatre gimnasos per a l'allotjament.

Els serveis ferroviaris ja estan tallats des de Marsella fins al nord i l'oest de França. A la carretera, el trànsit està greument afectat a causa del tancament de l'autopista A55, cosa que provoca importants embussos. L'aeroport segueix tancat fins a nou avís.