Un terratrèmol de magnitud 7,3 sacseja la costa de Mèxic

L'Institut Geològic dels Estats Units ha registrat un terratrèmol de magnitud 7,3 a la costa del sud-est de Mèxic i ha obligat a activar l'alerta de tsunami. Segons les primeres valoracions per part de les autoritats, de moment no consta que hi hagi víctimes mortals ni danys materials. Tot i això, s'ha recomanat als habitants que extremin precaucions perquè s'espera una pujada de les aigües costaneres.\r\n\r\nEl sisme, que s'ha registrat cap a les 16.48 (hora catalana) a l'estat de Chiapas, a prop de la frontera amb Guatemala, ha obligat el Sistema d'Alerta de Tsunami dels Estats Units a emetre una alerta per tsunami a les costes que es troben a menys de 300 quilòmetres de l'epicentre.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nQuè explica el doble terratrèmol de Veneçuela sobre futurs grans sismes? Neus Climent\r\n\r\n