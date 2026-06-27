Una votació al Parlament de Geòrgia acaba amb una batalla campal entre diputats

El Parlament de Geòrgia ha protagonitzat una imatge inèdita i molt poc usual -per no dir gens- en la política. Una votació parlamentària ha acabat amb una batalla campal entre els diputats del Govern i de l'oposició. La batussa a cops de puny ha començat durant el torn de preguntes i respostes mentre el primer ministre georgià, Irakli Kobakhidze, presentava el seu informe anual d'activitats. Durant el torn de preguntes, l'ambient entre els diputats ha començat a escalfar-se ràpidament i, minuts després, ja han arribat a les mans.\r\n\r\n\r\n🔴 Una votació al Parlament de Geòrgia acaba amb una batalla campal entre diputatshttps://t.co/hohnkl9W1O pic.twitter.com/smTZgzkbcq\r\n— NacióDigital (@naciodigital) June 27, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\nEls terratrèmols de Veneçuela ja han causat almenys 1.430 morts, amb milers de desapareguts Marc Orts i Cussó\r\n\r\n