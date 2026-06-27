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Una votació al Parlament de Geòrgia acaba amb una batalla campal entre diputats

Internacional

  • Imatge de la sala de plens del Parlament de Geòrgia -

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Publicat el 27 de juny de 2026 a les 20:20
Actualitzat el 27 de juny de 2026 a les 20:22

El Parlament de Geòrgia ha protagonitzat una imatge inèdita i molt poc usual -per no dir gens- en la política. Una votació parlamentària ha acabat amb una batalla campal entre els diputats del Govern i de l'oposició. La batussa a cops de puny ha començat durant el torn de preguntes i respostes mentre el primer ministre georgià, Irakli Kobakhidze, presentava el seu informe anual d'activitats. Durant el torn de preguntes, l'ambient entre els diputats ha començat a escalfar-se ràpidament i, minuts després, ja han arribat a les mans.

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