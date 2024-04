Pilotar l'aeroport del Prat

L'1 de febrer de 2023, el Govern i el PSC van firmar un acord pels pressupostos de la Generalitat en què els titulars se'ls van endur tres projectes, perquè els socialistes van posar-los con a condició sine qua non per cedir els seus vots: el Hard Rock, el Quart Cinturó i l'aeroport del Prat. Pel que fa a la infraestructura aeroportuària, la distància entre ERC i el PSC va provocar que l'entesa evités la paraula "ampliació" per centrar-se en la "modernització". Els comptes de l'any passat van ser els últims que es van validar i, un curs després, la comissió tècnica Estat-Generalitat per estudiar canvis a l'aeroport només s'ha reunit una vegada mentre a Catalunya aflora la precampanya, per l'avançament electoral al 12 de maig. I apareixen les propostes, també per repensar el funcionament del Prat.

El president de la Generalitat i candidat dels republicans, Pere Aragonès, va formular aquest dijous la del Govern que feia mesos que es preparava i que ha vist la llum dues setmanes abans que comenci la campanya formal. Planteja ampliar l'ús de les pistes els mesos d'estiu -els de més trànsit, juliol i agost- per facilitar l'augment de capacitat de la infraestructura -de 78 a 90 vols per hora-, un canvi en l'operativa de l'aeroport que evita lesionar l'espai natural de la Ricarda. El plantejament, pensat per aparcar la idea d'una ampliació amb la qual ERC no se sent còmoda, afecta els veïns, concretament els de Gavà Mar. I el pla de l'executiu implica invertir en la insonorització dels habitatges o plantejar un procés d'adquisició als propietaris per mitigar els danys col·laterals. Sobre el model de governança de l'aeroport, ara en mans d'Aena, Aragonès no n'ha aportat detalls. Se sap, això sí, que es vol que sigui en mans catalanes, però falta aterrar-la al detall.

En qualsevol cas, la iniciativa coneguda ahir, que el Govern voldria discutir a la comissió tècnica, ja ha rebut un cop de porta del Ministeri de Transports. Tampoc la veu clara el PSC, partidari de la inversió promoguda fa dos estius pel govern espanyol, amb afectació a la Ricarda. La Moncloa la va deixar al calaix amb l'argument de la falta de consens polític. Un consens que no s'ha explorat fins ara mentre brollaven propostes del sector econòmic i les patronals. Els experts, però, veuen més opcions que l'ampliació de pistes. Per transformar l'aeroport del Prat i atendre concretament la dotació de vols intercontinentals, les opcions passen per canviar la manera d'operar les pistes existents o introduir noves exigències en les tarifes de les aerolínies. Us recomano que recupereu aquest article, amb veus autoritzades del món acadèmic, que a Nació vam publicar el març passat.

El debat de l'anomenada "modernització" de la principal infraestructura del país, des de la capacitat operativa fins a la titularitat, hauria d'anar acompanyat d'una definició del model econòmic que es vol per al país. Ens continuem recolzant en el turisme, que aporta ingressos ingents i eleva les xifres d'ocupació, però que també té efectes nocius: els llocs de treball són precaris i, especialment a les ciutats metropolitanes i de costa, transforma el mapa urbà, molt visible en el preu dels habitatges. No podem pensar en el futur de l'aeroport sense saber què volem ser i per quin camí arribar-hi.

De la mateixa manera que és impossible atendre la discussió sense incorporar-hi la variable de l'emergència climàtica, que ha estat l'argument per deixar córrer ampliacions d'altres aeròdroms europeus. Convé subratllar-ho especialment aquesta setmana, en què el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha emès la primera condemna a un estat (Suïssa) per inacció climàtica. La campanya seria una bona oportunitat per contraposar models econòmics, ambientals i socials. Per repensar l'aeroport, i pilotar-lo, convindria tenir les idees clares.

El Círculo Ecuestre entra en campanya de cara al 12-M i no amaga pas els seus colors. Dimecres vinent, convida l'exministre d'Exteriors del PP José Manuel García-Margallo, que ha escrit a quatre mans amb l'exsecretari d'estat per a la UE Fernando Eguidazu el llibre "España, terra incognita. Asedio a la democracia". La presentació del llibre tindrà tots els ingredients d'un acte de partit. Farà els honors a l'exministre Enrique Lacalle, president de l'Ecuestre i exdirigent del PP de Catalunya, pel qual va ser regidor de Barcelona. El diàleg entre tots dos autors serà moderat per Daniel Sirera, el cap del grup municipal. I clourà l'acte Alejandro Fernández, el candidat -després de molts nervis- el 12-M. No està malament per ser a les portes de la campanya.

Pel que fa al llibre, García-Margallo, que en alguns moments va simbolitzar una posició si més no dialogant envers el sobiranisme, ara sembla abocat al discurs més recalcitrant davant un independentisme i un PSOE que, segons ell, estan portant Espanya a la catàstrofe.

Si encara no ho heu fet, heu d'aturar-vos en l'article que firmava Laura Fernández aquest dijous a El País. Amb un títol que convida a endinsar-se en la lectura -"Soy autista, y claro que no lo parezco"-, l'escriptora i periodista teixeix un text emotiu i delicat sobre la normalització de la diferència. "Comencem a normalitzar que no tots som iguals. Ampliem la idea de realitat per incloure-hi a aquells que no saben com funciona aquesta realitat que, en el fons, hem inventat", escriu Fernández en una tribuna que val la pena recuperar.

Si sou dels qui consumiu sèries habitualment i, a més a més, esteu pendents de les recomanacions de Victor Rodrigo, no us haurà passat per alt la quarta entrega de True Detective, amb Jodie Foster com a protagonista i el fred polar d'escenari. La producció que emet Movistar+ és una minisèrie de sis episodis que recupera l'escència de la primera temporada, protagonitzada per Matthew McConaughey i Woody Harrelson. No us la perdeu. Bon cap de setmana!

