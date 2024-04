Aragonès proposa ampliar l'ús de les pistes de l'aeroport del Prat els mesos d'estiu

Proposta del Govern per ampliar la capacitat de l'aeroport del Prat. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha plantejat aquest dijous suspendre l’operativa actual de les pistes i permetre que les dues paral·leles funcionin de forma independent, acollint tant aterratges com enlairaments, quatre hores al dia en els mesos de juliol i agost. Així ho ha avançat aquest dijous La Vanguardia, que promou el fòrum Barcelona Tribuna en el qual ha participat Aragonès, i fonts del Govern ho han confirmat a Nació. El plantejament de l'executiu permetria augmentar la capacitat dels 78 vols per hora als 90, el màxim de capacitat prevista en la declaració d’impacte ambiental de l’aeroport.

La mesura no és innòcua, perquè afectaria els veïns de Gavà Mar, que històricament han reclamat que es blindi l’operativa de pistes segregades actuals, que fa que una pista s’utilitzi només per sortides i l’altra per arribades. Concretament, la que està més propera a terra és la més llarga i s'utilitza per als aterratges, mentre que la que està al costat mar, la més curta, per als enlairaments. Aquesta darrera és la que Aena va anunciar que caldria ampliar amb l'argument que la llargada és insuficient per prestar servei als avions wide body, que són els que cobreixen les distàncies intercontinentals i que, pel seu pes, acostumen a necessitar més pista.

Ampliar aquesta pista, però, suposaria envair l'espai natural de la Ricarda i també El Remolar-Filipines en cas de guanyar terreny pel sud, unes opcions que ERC sempre ha descartat per les seves implicacions mediambientals. A banda, hi ha una altra pista, que creua les altres dues, que s'utilitza només de nit i els avions només aterren venint del costat mar. El Govern al·lega que només en els dos mesos d'estiu és quan s'assoleix el màxim de capacitat disponible a l'aeroport del Prat per l'increment dels vols intercontinentals. Respecte a les molèsties que causarien als veïns, l'executiu proposa destinar ajudes per a la insonorització o compra dels seus habitatges.

En la conferència d'aquest dijous, Aragonès ha apuntat que la proposta per modificar el funcionament de l'aeroport del Prat és "rigorosa" i "implantable en un termini molt més curt". El president de la Generalitat també ha demanat "responsabilitat" a Aena perquè inverteixi per insonoritzar les zones urbanes al voltant de l'aeroport. El Govern té la intenció de traslladar el plantejament a la comissió tècnica Estat-Generalitat. "Veurem quina és la resposta", ha expressat Aragonès.

La resposta, però, ha arribat ràpidament. El miinistre de Transports, Óscar Puente, ha rebutjat de forma taxativa el pla plantejat pel president català. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Puente ha recordat que la mesura vulnera un acord previ entre la Generalitat i el govern espanyol perquè perjudica els veïns de Gavà Mar, que compten amb un aval judicial per l'excés de soroll que implicaria desplegar la proposta del Govern. "No respecta les premisses bàsiques", ha apuntat el ministre.