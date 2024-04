El líder de Vox a Catalunya i número 2 del partit d'extrema dreta a l'Estat, Ignacio Garriga, ha estat acusat de procurar-se un sobresou de més de 50.000 euros durant dos anys del Parlament, és a dir, finançat amb fons públics. Almenys així es desprèn d'una denúncia a l'Oficina Antifrau formalitzada aquesta setmana per la diputada de la formació a la cambra baixa, Isabel Lázaro, que ha avançat El Confidencial. Entre el 2021 i el 2022 Garriga hauria passat al Parlament despeses personals -entre els quals l'AMPA dels seus fills- que representarien el 30% del seu sou com a president del grup parlamentari de Vox a la cambra, que és de 90.000 euros anuals. Una xifra a la qual s'hauria de sumar la quantitat que ja percep com a secretari general del partit ultra.

Lázaro assenyala que el 2021 la despesa a càrrec dels fons que rep el grup de Vox per les seves despeses polítiques va ser de 14.316 euros i el 2022 de 38.085. No ha transcendit la informació de com s'hauria gastat la resta de l'assignació al partit, que frega el milió d'euros per any. D'aquesta manera, Garriga hauria doblat en un any els ingressos percebuts per aquesta via, un fet que coincideix en el temps amb la conversió del català en número 2 de la formació a tot l'Estat, en ocupar, també, l'única vicepresidència del partit. AMPA d'escola d'elit a banda, Garriga també hauria pagat amb una de les targetes que el Parlament dona a les direccions dels grups un centenar de comandes de l'empresa d'entregues ràpides Glovo, una llibreria vinculada a l'Opus Dei, comptes de supermercat, perruqueries, tintoreries i geladeries, entre d'altres. Els més de 50.000 euros que la diputada assenyala com a irregulars estan repartits en 10 factures amb data del 2021 i 12 del 2022. El primer any, els abonaments es feien pràcticament cada mes, majoritàriament el dia 2. El 2022, en canvi, els ingressos són més desordenats, però les quantitats augmenten.

Antifrau estudia els fets

Damunt la taula d'Antifrau, que decidirà en aproximadament 10 dies hàbils si accepta o no estudiar els fets, la política d'extrema dreta indica a la denúncia que "seria important accedir als extractes bancaris per poder obtenir més informació dels pagaments, quant a dates i horaris que haurien de correspondre a activitat parlamentària. Només en les targetes de la direcció del grup, la despesa del 2022, va sumar gairebé 70.000 euros”. En aquest sentit, Lázaro subratlla que en un mes d'agost, en què no acostuma a haver-hi activitat parlamentària, es van gastar més de 7.000 euros per aquesta via. Ella mateixa ha demanat al Comitè Nacional de Vox que investigui el seu líder a Catalunya. De moment, però, no ha obtingut resposta i fonts del partit expliquen a Nació que, directament, mai arribarà. "El cas està tancat, el Parlament ja ens ha auditat els comptes i no ha trobat res irregular", s'escuden. No obstant això, fonts de la cambra baixa ho precisen en declaracions a aquest diari.

El Parlament fa un control comptable, "no fiscalitzador perquè no té prou eines", de les partides de què disposa cada grup parlamentari, que administra com considera oportú i que dota la mateixa cambra. En el cas de Vox, tenien prop de 840.000 euros disponibles el 2021, una xifra que va pujar fins al milió el 2022. Això suposa que el 2,8% dels diners que es van donar a l'extrema dreta es van destinar, presumptament, a afers personals del seu president. El que fa el Parlament és revisar, anualment, els llibres de comptabilitat. Tot seguit, en fa un informe que va als grups i després a la mesa. L'Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament va detectar d'aquesta manera presumptes irregularitats en els llibres de l'extrema dreta tant del 2021 com del 2022. Hi ha aquests càrrecs que es repeteixen periòdicament, per imports similars i a una mateixa persona. Per això, van demanar explicacions al grup a finals del 2023, que van confirmar, tot i que no al primer intent, que es tractava del seu president i que les despeses corresponien a serveis professionals independents. Només saber-ho, la cambra baixa va instar el partit a regularitzar-los.

Així van insistir durant dos mesos fins que va arribar la dissolució de la cambra i la convocatòria d'eleccions, encara sense resposta de Vox. El següent pas, detallen les citades fonts, hauria estat dur el tema a la mesa de la comissió dels estatuts dels diputats. Ara, prometen treballar en noves vies per aplicar més control comptable als grups mentre ofereixen "col·laboració a Antifrau", però el cas és molt incipient. Podria acabar a la Fiscalia o bé tornar al Parlament un cop es torni a constituir. De moment, es troba en una primera fase de valoració i si finalment l'Oficina accepta la denúncia, podria remetre's a un altre organisme. A més a més, si s'acaba acreditant el sobresou de Garriga, podria no ser l'únic sancionat. També es podrien veure perjudicats el seu cosí i portaveu del partit a Catalunya, Joan Garriga, que firma els comptes dels dos anys sota sospita, i el grup al seu conjunt.

Des de Vox, emmarquen la informació proporcionada per una de les seves diputades en "una rebequeria". El portaveu del partit a l'Estat, José Antonio Fúster, en declaracions als mitjans, s'ha mostrat convençut que la denúncia respon al fet que han deixat Lázaro fora de les llistes per a les eleccions del 12-M. "Els números responen a despeses quotidianes i ordinàries del funcionament del grup", resolen a l'espera de veure com avança el cas.