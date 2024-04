La majoria dels investigats per Tsunami marxen a l’exili

La majoria dels investigats per terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic han marxat a l’exili. Si dimecres era el directiu d’Òmnium Oleguer Serra el que feia públic que vivia a Suïssa, aquest dijous també ha transcendit que han marxat de l’Estat el periodista Jesús Rodríguez, l’empresari Josep Campmajó, l'activista Jaume Cabaní i el banquer Nicola Flavio Giulio Foglia. Tal com ha informat Els Matins, en total 8 dels 12 investigats per les protestes de la sentència són a l’exili, pendents de què pugui passar amb l'amnistia, que s'ha d'aprovar a finals de maig.

Ahir va ser Oleguer Serra qui explicava des de Perpinyà que també havia marxat a l'estranger, i que resideix a Suïssa des de fa sis mesos, on també hi ha el diputat d'ERC Ruben Wagensberg i la dirigent dels republicans Marta Rovira. Carles Puigdemont, també implicat en la causa, fa anys que viu a Bèlgica -des de fa unes setmanes, resideix a la Catalunya Nord-, però ha assegurat que tornarà a Catalunya per assistir al ple d'investidura, després de les eleccions.

Hi ha més gent implicada en la causa que ha decidit quedar-se a Catalunya. Es tracta de l'editor Oriol Soler, la dirigent d'ERC Marta Molina, l'exconseller Xavier Vendrell i el cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Alay. Tot apunta que seran citats a declarar en les properes setmanes, i a l'espera de veure què passa amb l'amnistia i com l'apliquen els jutges,la presó preventiva és una possibilitat que no es pot descartar. Tots ells estan investigats per la seva participació en l'organització de Tsunami Democràtic i les protestes de la sentència, especialment el bloqueig de l'Aeroport del Prat.

Després de reactivar la causa al novembre en ple debat de l'amnistia, el jutge Manuel García Castellón va enviar la causa al Tribunal Suprem perquè alguns dels investigats són aforats. Al febrer, el Suprem va acceptar obrir una investigació contra Puigdemont i Wagensberg, però va retornar la resta d'investigats a l'Audiència Nacional. Després d'unes setmanes de silenci, ara fa uns dies tots dos tribunals van reactivar-se. El Suprem ha citat a declarar Puigdemont al juny, quan previsiblement ja s'ha d'haver aplicat l'amnistia, i l'Audiència ha demanat als investigats que concretin on és la seva residència, per poder-los citar a declarar.

Els jutges han convertit la causa de Tsunami en l'eina per intentar torpedinar l'amnistia. Els negociadors de Junts i ERC consideren que la llei permet emparar Tsunami, però no serà fins que aquesta entri en vigor que se'n veuran els efectes i començaran les maniobres judicials. Segons la literalitat del text, les causes de terrorisme com la de Tsunami haurien de quedar emparades, però l'Audiència Nacional ja ha fet moviments per intentar esquivar la norma, en aquest cas a través de les ferides greus que van patir alguns policies durant les protestes d'Urquinaona (que no van ser convocades per Tsunami). També el Suprem, que ha citat a declarar Puigdemont de cara al juny, quan en principi l'amnistia ja hauria d'estar plenament en vigor.