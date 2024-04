Oleguer Serra, directiu d'Òmnium, s'exilia per la causa de Tsunami

Els moviments judicials dels últims dies i setmanes en la causa de Tsunami Democràtic han obligat Òmnium Cultural a prendre una decisió ràpida. La junta directiva ha fet aquesta tarda una reunió extraordinària a la Catalunya Nord per acordar els passos a seguir. Oleguer Serra, directiu de l'entitat, és un dels investigats per terrorisme en la causa de Tsunami, que pilota el jutge Manuel García Castellón. Acompanyat de la plana major d'Òmnium i també de Jordi Cuixart i altres pesos pesants, així com dels advocats Benet Salellas i Olivier Peter, Serra ha anunciat la decisió de marxar a l'exili a Suïssa fins que es resolgui la seva situació processal.

"Fora de les urpes de l'Estat, Oleguer Serra és un ciutadà lliure de fer la seva activitat política", ha afirmat Xavier Antich, que ha destacat la "gravetat" de la situació en la causa pilotada per l'Audiència Nacional. "No és Serra que s'exili, és l'Estat que,vulnerant drets fonamentals, l'exilia", ha remarcat Antich. Amb l'exili del directiu, Òmnium intensificarà l'ofensiva internacional contra la persecució sistemàtica que pateix l'independentisme contra l'Audiència Nacional, el Tribunal Suprem i la Guàrdia Civil. "Convertirem l'exili en una eina de treball per desplegar una estratègia internacional en defensa de la llengua, els drets fonamentals i l'autodeterminació fora de l'abast de l'estat espanyol.

Serra fa més de sis mesos que és a l'exili, i ha denunciat una persecució política contra les seves idees. Des de la seu de l'entitat a la Catalunya Nord, Serra ha demanat conjurar-se per "atacar l'Estat" i denunciar aquesta persecució contra els independentistes. El directiu ha assegurat que l'acusació de terrorisme contra ell és una acusació contra Òmnium. "La democràcia necessita que la gent protesti; no ens amaguem de res ni ens penedim de res, avui refermem el compromís amb els drets fonamentals i la desobediència civil", ha afirmat, i ha assegurat que vol "acusar" l'Estat, no pas defensar-se de res.

El dirigent independentista ha dit que la causa de Tsunami és "ridícula" i que les protestes contra la sentència va ser un exemple de lluita no violenta. Serra ha assegurat que és "un de molts" i ha denunciat els milers de represaliats pel procés. "La repressió ens ha fet més forts i més resilients; treballarem des de l'exili per desplegar l'activitat d'Òmnium", ha afirmat. Serra és membre de la junta directiva d'Òmnium, i en va ser director general.

Nou front estratègic fora de l'Estat

En una declaració institucional, Òmnium ha denunciat la persecució política contra l'independentisme, una "lògica ininterrompuda" que té diversos episodis al llarg de la història. "No podran acabar amb nosaltres ni amb la nostra aspiració de llibertat, democràcia i defensa dels drets nacionals de Catalunya", ha reblat Antich. L'entitat denunciarà des de l'exili aquesta persecució contra l'independentisme, tant a les institucions europees com a l'ONU, i a les organitzacions de defensa de drets humans. "Denunciarem l'anomalia democràcia de l'Audiència Nacional, l'espionatge massiu i indiscriminat contra milers d'activistes només per la seva participació en el moviment pel dret a l'autodeterminació", ha reblat.

Òmnium portarà arreu d'Europa "l'abús" de la legislació antiterrorista per combatre l'independentisme i la "impunitat" de la maquinària repressiva, que actua com un "contrapoder" a l'Estat a les portes de l'aprovació de l'amnistia. "Entenem i assumim que la defensa de la llengua, la cultura i el país ha de continuar desplegant-se també fora de l'estat espanyol", ha afirmat. L'estratègia d'Òmnium serà "estructurada i sistemàtica" per defensar els drets lingüístics, culturals i nacionals de Catalunya. "Obrim un front estratègic que marcarà l'acció d'Òmnium els propers anys", ha reblat Antich. Aquesta estratègia serà coordinada, des de Suïssa, per Oleguer Serra.

El jutge atribueix a Serra un paper destacat en Tsunami

L'advocat Olivier Peter ha dit que el poder judicial ha tornat a convertir el dret penal en una arma de persecució política. "Oleguer Serra es posa avui sota la protecció de la comunitat internacional i de l'estat democràtic de Suïssa", ha detallat el lletrat. Davant del nou atac, l'equip jurídic d'Òmnium ha destacat la trajectòria de l'exili, que ha de ser una eina per "denunciar les vulneracions" dels tribunals europeus i a les institucions internacionals i de Nacions Unides. Peter ha confiat que arribi aviat el dia perquè Serra torni a casa "lliure i en un país lliure" i ha advertit de la dicotomia en què ha posat l'Estat els encausats per Tsunami: o exili, o presó.

Després d'anys de paràlisi, García Castellón va reactivar la causa el novembre passat, coincidint amb el debat sobre l'amnistia. Des d'aleshores, ha anat fent passos per mirar de driblar la norma a través de l'acusació de terrorisme i de les lesions dels policies. A finals de febrer, el Suprem va acordar quedar-se la causa contra Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg, que són aforats. La resta d'implicats, entre els quals Serra, continuen a l'Audiència Nacional. Aquesta mateixa setmana, els dos tribunals han fet moviments. El Suprem ha citat a declarar Puigdemont i Wagensberg, i l'Audiència Nacional ha ordenat a diversos investigats que concretin on viuen, per poder-los citar davant del jutge. L'amenaça de presó preventiva és una possibilitat.

García Castellón atribueix a Oleguer Serra un paper destacat en l'organització de les protestes contra la sentència. Sota el pseudònim "Pare Carbasser", hauria tingut converses amb altres implicats en els preparatius de les manifestacions. Segons el jutge, juntament amb l'editor Oriol Soler i Ruben Wagensberg van parlar sobre el moment de publicar l'aplicació de Tsunami. En una conversa amb Soler, aquest li hauria dit "tu manes" a Serra. En una altra de l'exconseller Xavier Vendrell, s'hauria referit a ell com "el cap de tots". Serra també va mantenir contactes amb l'empresari Josep Campmajó sobre "walkie-talkies encriptats". El seu suposat usuari apareix en diversos grups de l'aplicació Wire, que utilitzaven els organitzadors de Tsunami. Res d'això, segons la defensa del directiu d'Òmnium, es pot qualificar de terrorisme i que encaixa bé dins de l'amnistia, però desconfien dels tribunals espanyols.

Tsunami, una escletxa per als jutges?

Els jutges han convertit la causa de Tsunami en l'eina per intentar torpedinar l'amnistia. Els negociadors de Junts i ERC consideren que la llei permet emparar Tsunami, però no serà fins que aquesta entri en vigor que se'n veuran els efectes i començaran les maniobres judicials. Segons la literalitat del text, les causes de terrorisme com la de Tsunami haurien de quedar emparades, però l'Audiència Nacional ja ha fet moviments per intentar esquivar la norma, en aquest cas a través de les ferides greus que van patir alguns policies durant les protestes d'Urquinaona (que no van ser convocades per Tsunami). També el Suprem, que ha citat a declarar Puigdemont de cara al juny, quan en principi l'amnistia ja hauria d'estar plenament en vigor.