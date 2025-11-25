El Govern ajorna el registre de grans tenidors

El Govern havia d'aprovar aquest novembre el registre de grans tenidors i pisos buits, però s'ha ajornat. El motiu és tècnic, segons ha explicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. L'executiu ha introduït canvis al text, i ara s'ha de tornar a portar a exposició pública, amb les novetats, abans de poder continuar la tramitació. Paneque no ha volgut acotar el calendari, perquè dependrà de quan es faci aquesta segona exposició pública. Encara en l'àmbit de l'habitatge, l'executiu encara no ha posat cap sanció per incompliment de la llei d'habitatge, però hi ha 30 expedients oberts per saltar-se el topall del lloguer a l'espera de veure en què es tradueixen. D'altra banda, el grup de treball sobre la compra especulativa d'habitatge es reuneix dimecres per primer cop, amb l'objectiu de treballar perquè l'ús de l'habitatge sigui residencial "de manera preferent".\r\n