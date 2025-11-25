Trapero diu al Parlament que desconeix si hi ha infiltracions d'altres cossos policials: «No se'ns informa d'això»

El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha assegurat aquest dimecres que el cos no té coneixement d'infiltracions d'altres cossos policials. "No sé quan van passar les infiltracions, però com a director general de la Policia i la conselleria d'Interior actual no tenim coneixement si han fet algunes infiltracions o si les han deixat de fer, entre altres coses perquè a nosaltres no se'ns informa d'això", ha dit en la comissió d'investigació del Parlament sobre infiltracions policials. Trapero ha remarcat que ell no estava al capdavant del cos ni tenia cap càrrec polític en el moment de les infiltracions revelades del passat, però ha afirmat que "dubtaria" que s'haguessin comunicat als anteriors responsables del cos.
"Si són agents encoberts, qui ha d'estar informat és un jutge", ha subratllat el director general dels Mossos. En el cas dels agents encoberts i infiltrats, Trapero ha dit que es fa "seguint la legislació vigent" i "sense vorejar-la" i només en casos de delictes "greus i de rellevància" per "veure uns primers elements" i portar-los a l'autoritat judicial.
En la comissió també estava citat el mosso implicat en el cas d'espionatge digital, però finalment no ha comparegut. Sobre aquest cas, Trapero ha insistit que va ser previ a la seva restitució com a cap dels Mossos d'Esquadra i ha reiterat que "tot el que fa el cos és seguint la legalitat vigent". Ara bé, ha admès que poden haver-hi "disfuncions" en les actuacions i si això passa hi ha els tribunals.
D'altra banda, Trapero també ha reiterat que els Mossos no tenen "cap tipus" de programari espia similar a Pegasus i ha remarcat que "l'únic" que tenen és un sistema d'intel·ligència artificial per treballar en els missatges a la xarxa pública.
Els "límits" de les actuacions policials
En les preguntes dels diputats, Francesc de Dalmases, de Junts, ha demanat si les operacions d'infiltració i espionatge es fan "respectant tots els drets" i ha criticat algunes actuacions del cos policial tot demanant que sigui una policia "exemplar". La diputada d'ERC Mar Besses ha preguntat com millorar els mecanismes democràtics que s'exigeixen a la policia, mentre el dels Comuns Andrés García ha destacat on es troben els "límits" en aquestes operacions policials.
Al seu torn, el diputat de la CUP Xavier Pellicer ha retret que no s'hagin "depurat responsabilitats" en el cas del mosso implicat en espionatge digital i ha demanat una investigació interna per esclarir els fets. Finalment, el diputat del PSC Jordi Riba ha destacat que Trapero no tenia un càrrec polític ni al capdavant dels Mossos en el moment en què es van produir les infiltracions revelades per part d'altres cossos de l'Estat.