La Moncloa urgeix el Suprem a publicar la sentència contra García Ortiz i defensa la idoneïtat del relleu

El govern espanyol ha subratllat la “idoneïtat” de Teresa Peramato com a nova fiscal general de l’Estat i ha considerat "anòmal" que el Tribunal Suprem encara no hagi publicat la sentència completa contra Álvaro García Ortiz . També ha carregat fort contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ara ha reclamat que l'informe preceptiu del CGPJ davant de la proposta de nova fiscal sigui ara vinculant. L'informe no vinculant del CGPJ està establert en la Constitució. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha dit que el govern espanyol “compleix la llei”.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha intervingut per qualificar la proposta de Feijóo com a “ocurrències”, tot afirmant que “una persona que desconeix com es designa un fiscal general no pot governar Espanya” i recordant que el Partit Popular va estar cinc anys boicotejant la renovació del Consell General del Poder Judicial. Díaz ha considerat "anòmal" que cinc dies després de saber la condemna encara no es coneguin els seus fonaments jurídics. Bolaños ha demanat "paciència", ha admès desconèixer els motius del retard i ha considerat que "seria bo pel prestigi" del Suprem que la fes pública com abans millor.
Sobre les crítiques fetes des de l’executiu a la sentència contra Álvaro García Ortiz, Bolaños ha afirmat que “es pot discrepar d’una sentència, és el funcionament normal d’una democràcia i hi ha una part important de la societat espanyola que discrepa del veredicte del Tribunal Suprem de condemnar el fiscal general de l’Estat”. El ministre ha fet una defensa del fiscal dimitit, qualificant de “brillant” la seva actuació a la fiscalia. Ha assegurat que ha actuat amb “vocació indiscutible i garantint la independència del ministeri fiscal”.
Díaz ha defensat el dret a manifestar-se contra una sentència: “Els carrers no són de l’extrema dreta, sinó de la ciutadania democràtica”. Pilar Alegría ha comparat l’actitud dels concentrats davant el Suprem amb la que es va produir davant de la seu socialista de Ferraz, amb un grup de falangistes demanant “l’assassinat” del president del govern. Més bel·ligerant que Bolaños, ha recordat que Miguel Ángel Rodríguez, el gurú estratègic d’Isabel Díaz Ayuso, va reconèixer davant el tribunal que “havia mentit” i que el cas contra el fiscal general “neix d’un fake”.
En el Dia de l'Eliminació de la Violència Masclista
Teresa Peramato ha estat proposada com a fiscal general de l’Estat, després de 35 anys de trajectòria, en què s’ha convertit en una especialista en el combat contra la violència masclista. La proposta de nomenament s’ha anunciat just quan se celebra el Dia de l’Eliminació de la Violència Masclista. Bolaños ha elogiat el seu currículum i ha subratllat la importància que pugui acompanyar les reformes que suposarà la llei d’enjudiciament que l’executiu ha elaborat, i que garantirà la “llibertat de criteri i la independència” del ministeri fiscal.
El ministre ha matisat que l’anunci del seu nom és l’inici del procés de substitució d’Álvaro García Ortiz, que es mantindrà en el càrrec fins a la presa de possessió de Peramato. Ara, la proposta de Peramato s’ha d’elevar al CGPJ, que ha d’emetre un informe sobre la seva idoneïtat, i després haurà de comparèixer davant la Comissió de Justícia del Congrés. Finalment, serà el rei qui nomenarà la nova fiscal general.
Pedro Sánchez ha triat l'actual Fiscal de Sala en cap de la Secció Penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem per substituir Álvaro García Ortiz, que va dimitir aquest dilluns després de ser condemnat per l'alt tribunal a dos anys d'inhabilitació per filtrar un correu en què Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, admet frau fiscal.