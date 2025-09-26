Agenda del cap de setmana a Lleida: 27 i 28 de setembre

Festa Major de Vallfogona de Balaguer
Vallfogona de Balaguer celebra la Festa Major de Sant Miquel del 26 al 29 de setembre amb un programa ple d’activitats i música en directe. El divendres s’inicia amb el mercat gastronòmic, correfocs, castell de focs i el concert dels Silver Monkeys, seguit de les sessions de DJ Martí i DJ Trauma. El dissabte destaquen l’espectacle infantil, els inflables, el grup Pami Patapam, el concert de La Oreja de Tik Tok i les actuacions de Miquel González i Jordi Laro. Diumenge tindrà lloc la missa en honor a Sant Miquel, la ballada de gegants, sardanes i el concert-ball de l’orquestra Montgrins. La festa clourà dilluns amb espectacles infantils, la festa Holi i el ball llarg amb Genion’s.
Festa Major d'Os de Balaguer
Os de Balaguer celebra la seva Festa Major del 26 al 29 de setembre de 2025 amb un programa ple d’activitats per a totes les edats. Els actes arrencaran divendres amb el repic inaugural de campanes, sopar de germanor i l’espectacle musical Tex-Mex. El dissabte hi haurà parc infantil, concurs de butifarra i concert de Festa Major amb l’Orquestra Saturno, seguit de ball i DJ fins a la matinada. Diumenge es faran esmorzar popular, tirada de bitlles, trobada gegantera i ball de tarda amb Orgue de Gats, mentre que dilluns, dia de Sant Miquel, inclourà missa, ball de vermut i ball de tarda amb Jalaysa, tancant la festa amb un gran castell de focs al pati de l’escola.
Parellada del Pla, a Mollerussa
La 3a edició de la Paellada del Pla arriba amb la promesa d’un dia fantàstic ple d’activitats i bona companyia, amb una deliciosa paella com a protagonista. Les persones interessades han de fer inscripció prèvia a través de l’enllaç indicat. L’esdeveniment està organitzat per l’Associació El Rovell, Jovent de Mollerussa, la Quinta 1975 i l’Ajuntament de Mollerussa.
La Fira del Caçador, a Tàrrega
La 22a edició de la Fira del Caçador Ciutat de Tàrrega es consolida com a punt de referència de la pràctica cinegètica a Catalunya i enguany amplia el programa posant especial èmfasi en la gastronomia de carn de caça. El programa complet es pot consultar en l’enllaç facilitat. L’organització va a càrrec de la Societat de Caçadors de Tàrrega, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tàrrega, el Consell Comarcal de l’Urgell i la Diputació de Lleida.
Concert de Miki Núñez, a Tàrrega
Lo Closcamoll celebra el seu 10è aniversari amb una proposta musical per a tots els públics que comptarà amb l’actuació del popular Miki Núñez, conegut per la seva participació al programa Operación Triunfo i per presentar Euforia. La festa també inclourà una sessió de la DJ Trapella, molt seguida entre els més joves. Les entrades, amb preus diversos, es poden adquirir a través de l’enllaç indicat, i l’esdeveniment està organitzat per l’Associació Agrat.