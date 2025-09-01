Balaguer encén el Correllengua 2025 amb Mercè Rodoreda de fil conductor

Balaguer ja es prepara per viure el Correllengua 2025, tres dies plens d’activitats culturals, reivindicatives i festives que tindran lloc del 4 al 6 de setembre. Enguany, el fil conductor serà l’homenatge a Mercè Rodoreda, una de les grans figures de la literatura catalana.
El tret de sortida serà dijous 4 de setembre, al vestíbul de la Paeria, amb la inauguració de l’exposició dedicada a l’autora. Tot seguit, la Sala d’Actes acollirà la conferència “La diversitat lingüística: una diversitat amenaçada”, a càrrec de la lingüista Maria Bardají i Farré. Divendres 5 de setembre, el Museu de la Noguera proposa una visita guiada a l’exposició “Josep Benet, en la desfeta i el redreç”, conduïda pel comissari Jordi Oliva.
La jornada més festiva arribarà el dissabte 6 de setembre a la plaça Mercadal, amb l’espectacle infantil i familiar “Estanis, l’home dels oficis”, de La Cremallera Teatre. Després hi haurà sardanes, ball de bastons i la tradicional marxa de torxes pels carrers del centre històric. La cloenda tindrà lloc a la plaça del Pou, amb la lectura del manifest del Correllengua, un sopar popular i el concert del c.
L’organització va a càrrec del Casal Pere III – Ateneu de Balaguer, amb la col·laboració de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), l’Ajuntament i diverses entitats culturals de la ciutat i la comarca.