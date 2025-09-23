El Musiquem Lleida programa onze actuacions en la seva 20a edició i aspira a créixer en el futur

El Festival Internacional Musiquem Lleida ha programat un total d'onze actuacions per celebrar la seva vintena edició, que tindrà lloc del 3 al 5 d'octubre en diversos espais de la ciutat. Es tracta de concerts gratuïts d'estils variats, entre els quals música clàssica, jazz, folk i músiques del món, que s'han seleccionat entre més d'un centenar de propostes.
En aquest sentit, des del certamen aspiren a créixer en el futur per poder encabir més artistes i ampliar el nombre d'espais i, per fer-ho, reclamen més suport econòmic per part de les administracions. El pressupost de l'edició d'enguany és de 45.000 euros. El Musiquem Lleida va néixer l'any 2006 amb l'objectiu d'apropar la música a la ciutadania.
La 20a edició del Musiquem Lleida s'ha presentat aquest dimarts a l'Auditori Enric Granados, espai que al llarg de les vint edicions ha acollit de manera ininterrompuda el concert de cloenda del certamen.
La directora del festival, Maria Carme Valls, ha destacat el ressò internacional que ha anat guanyant el certamen al llarg d'aquests 20 anys pel seu "rigor musical i de molta qualitat". Ha destacat el més del centenar de propostes de grups i solistes que han rebut enguany, de les quals n'han seleccionat onze.
En aquest sentit, Valls ha admès que el pressupost actual els "limita" i fa que no puguin programar tants artistes com voldrien. "Hi ha músics molt bons que no tocaran", ha lamentat Valls, que ha reclamat més recursos econòmics a les institucions per poder créixer en futures edicions.
El pressupost d'enguany és d'uns 45.000 euros. D'aquests, la majoria van a càrrec de la Paeria de Lleida i de la Diputació de Lleida, mentre que una part més petita els aporten la Generalitat i mecenes privats. Des de la Paeria, la regidora de Cultura, Pilar Bosch, ha explicat que estan treballant perquè el festival pugui optar a més ajuts.
Onze concerts en 3 dies
El certamen vol il·lustrar la seva pluralitat d'estils amb una selecció d'onze formacions musicals. Des de Barcelona arribarà Alysyos Duet, que amb veu i guitarra clàssica proposa "Mar Oceana", un viatge sonor entre les músiques folklòriques del Mediterrani i Llatinoamèrica. També de la capital catalana hi prendran part el violoncel·lista Ramon Bassal i el pianista Marc Piqué, un duet que oferirà un recorregut per repertoris clàssics i contemporanis amb especial atenció a la música catalana i espanyola.
Des d'Almeria arribarà el guitarrista Àngel Jesús López, reconegut per rescatar obres oblidades del repertori guitarrístic i oferir interpretacions rigoroses i apassionades. El relleu de la música de cambra amb arrels canàries el posarà Dalek Dúo, integrat per David Duque (timple) i Luis Alejandro García (guitarra), que presentaran un diàleg sonor entre tradició i modernitat. El panorama vocal local tindrà veu pròpia amb el Quartet Immortality, sorgit de l'Orfeó Lleidatà, que combina cant coral i teatre musical amb un estil fresc i innovador.