Els dimoniets desperten: Cervera escalfa motors per l’Aquelarre

Cervera es prepara per obrir les portes del seu univers màgic amb l’arribada de l’Aquelarret, la versió infantil de l’Aquelarre, que donarà el tret de sortida aquest dissabte a la tarda. Abans, però, més d’un centenar de nens i nenes d’entre 3 i 13 anys passen aquests dies a les aules i patis de l’escola mossèn Josep Arques, immersos en tallers de disfresses, gegantons, xanques i percussió. Tot plegat per arribar a la cercavila amb la imaginació ben esmolada i els sons del foc a punt de ressonar pels carrers.
Els tallers, coordinats per l’escola de teatre La Caserna i amb la complicitat de geganters, grallers, diables i bombollers, són ja una tradició inseparable de l’Aquelarret des del 1998. Allà, els més petits es transformen en cuques i monstres; els de mitjana edat aprenen a donar vida a capgrossos i a fer tronar els tambors; i els més grans desafien l’equilibri sobre xanques. “Cada any hem anat sumant infants i famílies. Ara ja apleguem entre 250 i 300 participants”, explica Anna Llort, coordinadora de l’Aquelarret.
Aquest dissabte a les sis de la tarda, la plaça Universitat serà el punt de sortida d’una cercavila plena de foc, música i imaginació que acabarà a la plaça Magdalena de Montclar. Allà els esperaran l’Astarot Júnior i les diablesses Súcube i Lilith per invocar el Cabronet, la criatura que encarna l’esperit de l’Aquelarret. El final, com sempre, serà una festa: ball de lluïment, escumada i l’alegria d’haver fet de la màgia una cosa ben real.
Enguany, la festa comptarà amb la participació de la colla infantil del Ball de Diables de Cervera, els Geganters i grallers locals, el grup Bombollers, els grallers Montserè, Alea Teatre, l’escola La Caserna i, com a convidats, els Diablons i el Cabrot Petit del Vendrell. Entre els nous protagonistes hi haurà la Greta, que amb sis anys lluirà per primera vegada la seva disfressa de dimoniet; en Magí, que s’estrena portant gegantons; i la Noa, que troba “graciós” veure el món des de les xanques.