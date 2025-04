Història i contemporaneïtat, la nova mostra del Museu de Lleida i la Fundació Sorigué

El Museu de Lleida i la Fundació Sorigué han inaugurat aquest divendres l'exposició Origen, que explora el vincle entre l'art contemporani i la història. I ho fa a través d'una selecció d'una vintena de peces de la col·lecció de la fundació que dialoguen directament amb diferents obres del museu per posar de manifest com l'ésser humà ha abordat, des dels seus inicis, temes essencials i universals com ara la vida, la mort o el llegat. Entre les obres, s'hi pot veure un cap de ferro fos de Jaume Plensa que es relaciona amb peces de la prehistòria o l'obra 'Peinture pariétale sur toile' de Miquel Barceló, que connecta amb la reproducció de les pintures de la Roca dels Moros del Cogul. La mostra es pot visitar fins a l'11 de gener del 2026.

El nom de l'exposició, Origen, té una doble vessant. Per una banda, la presidenta de Sorigué i directora de la Fundació Sorigué, Ana Vallés, ha parlat de retornar a l'origen, al territori que ha vist néixer la col·lecció Sorigué per poder "compartir amb la societat lleidatana" la vintena d'obres exposades. De l'altra, la importància de mirar al passat per veure les arrels de l'art contemporani i per adonar-se que l'art que es feia és un mirall de les obres que han vingut després.

Així, la mostra fa evident que la creació contemporània beu sempre del passat i que molts artistes actuals tenen alguns dels seus referents en els moviments artístics que els han precedit.

El discurs de l'exposició demostra que els artistes, d'abans i d'ara, aborden els grans temes de la humanitat des de la prehistòria fins a l'actualitat. Alguns d'aquests temes que es tracten a la mostra són el canvi climàtic, l'habitatge, la condició humana, les cures i l'alimentació, ha explicat per la seva banda la directora del Museu de Lleida, Clara Arbués, que ha afegit que les obres "conviden a fer reflexions al voltant dels temes essencials que travessen la història" de la humanitat.