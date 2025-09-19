Lleida, entre les ciutats capdavanteres en projeccions de cinema en català

L’any 2024, Lleida es va situar entre les ciutats capdavanteres pel que fa a les projeccions en català a les sales comercials, amb 2.143 sessions entre versions doblades i originals.
Sabadell la segueix de prop amb 1.971 projeccions, mentre que Manresa, es troba en quarta posició amb 1.758 projeccions en català, de les quals 990 eren doblades i 768 en versió original, una xifra que representa un increment del 9% respecte de l’any anterior.
Segons dades a les quals ha tingut accés Nació, per darrere queden Terrassa i Girona, amb 1.559 sessions cadascuna, tot i comptar amb més sales. La ciutat que encapçala el rànquing és Barcelona, que ha registrat durant el 2024 un total de 4.358 projeccions per bé que compta amb molts més espais (23) que la resta de ciutats catalanes.
Les dades mostren que cada cop més cinemes d’arreu del país aposten per programar pel·lícules en català, equilibrant el mapa de l’exhibició i reduint distàncies amb les grans capitals.