Tàrrega convida a sortir de tapes els dijous de juny amb una nova edició del «Tapeja per Tàrrega»

Aquest juny, els dijous tenen gust de tapa i aroma de vermut a Tàrrega. L’Ajuntament torna a posar en marxa la ruta gastronòmica Tapeja per Tàrrega, una iniciativa que aplega 13 bars i restaurants locals amb una proposta irresistible: una tapa més una beguda per només quatre euros, els dijous 5, 12, 19 i 26 de juny.

La novetat d’aquest 2025 és que alguns locals s’animen a innovar i oferiran una tapa diferent cada setmana. Això vol dir que, si ets dels que no repeteix plat o t’agrada explorar sabors, aquesta és la teva. Des de clàssics reinventats fins a idees creatives, l’experiència promet ser variada i viva.

Però la ruta no s’acaba al plat: hi ha premi. Si tastes almenys sis tapes (acreditades amb adhesius en una butlleta que es pot recollir als establiments), entraràs al sorteig d’un val de 60 euros per gastar als mateixos locals participants i de dos abonaments pel festival Paupaterres, que se celebrarà del 9 al 12 de juliol.

La regidora Núria Robert destaca que la iniciativa vol “trencar la rutina i animar a descobrir nous bars i restaurants”, i és també una empenta a la restauració local en temps de canvi i adaptació.

Els establiments que formen part de la ruta són: D Tapes, Bar Cafeteria Nereal, Bar Novum, Bubble Cakes, Ca la Carme, Dpans, La Jijonenca, Mersi Persi, Punt De Trobada, Restaurant Daus, Saló Verd, Tasty Sabor Casero i Vermuteria Major 25.

Tots els detalls, les tapes que ofereix cada local i el plànol de la ruta es poden consultar a la web de Turisme Tàrrega i als perfils d’Instagram @promocioeconomicatarrega i @turismetarrega.