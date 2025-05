Ara sí, l'Hiopos Lleida certifica la permanència a l'ACB

El tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va valorar de manera positiva la situació global de l’equip després de la contundent derrota contra el Barça, un partit que, segons ell, va estar clarament dominat pels blaugranes des del primer moment. “Ha estat un duel sense massa història. Quan el Barça competeix amb aquest nivell d’intensitat i encert, és pràcticament impossible plantar-los cara”, va reconèixer, referint-se especialment al gran percentatge d'encert en triples del rival.

Tot i la derrota, Encuentra va destacar amb orgull la fita assolida per l’equip: la permanència matemàtica a la Lliga ACB quan encara resten quatre jornades per finalitzar la competició. “És un motiu d’orgull molt gran. Haver garantit la continuïtat a la millor lliga d’Europa amb tanta antelació reflecteix el treball i l’evolució que hem fet aquesta temporada”, va afirmar.

L’entrenador també va voler remarcar el suport incondicional de l’afició lleidatana, que va acompanyar l’equip en gran nombre. “És impressionant veure com responen els nostres seguidors. Ens han fet sentir com a casa, tot i la diferència en el marcador. No han deixat d’animar ni un segon i això diu molt del vincle que tenim amb la ciutat”, va explicar.

Sobre el context competitiu, Encuentra va posar en valor la ràpida progressió de l’equip, subratllant que mantenir-se en una lliga tan exigent com l’ACB no és fàcil. També va expressar la seva voluntat de continuar millorant, malgrat haver assolit un objectiu tan significatiu. Va aprofitar per felicitar el Corunya per la seva lluita, tot i haver consumat el descens.

Pel que fa a l’arbitratge, el tècnic va comentar que el nombre de faltes xiulades al rival no va arribar al mínim per accedir a les bonificacions, fet que, segons ell, reflecteix el desavantatge en el pla físic: “Han jugat amb una intensitat molt superior, i això s’ha notat també en el ritme dels contactes”, va concloure.