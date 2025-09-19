Cop judicial a la Paeria: el Lleida CF es queda al Camp d’Esports

El Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida ha donat un nou revés a l’Ajuntament de la ciutat en el pols pel Camp d’Esports. En una interlocutòria notificada aquest divendres, el tribunal ha desestimat la petició de reconsiderar la resolució que ja denegava l’execució provisional demanada pel consistori.\r\n\r\nAixò significa que es manté la decisió del passat 4 de juliol, que impedeix qualsevol acció que pugui fer fora el Lleida CF de la seva històrica instal·lació esportiva. El jutge retreu a l’Ajuntament la voluntat de deixar el club sense camp, recordant que aquesta mesura vulneraria el principi d’igualtat, sobretot tenint en compte que altres clubs han pogut pactar l’ús de l’equipament.\r\n\r\nDes del Lleida CF han expressat la seva satisfacció i asseguren que continuaran treballant en tots els àmbits perquè el club segueixi a casa seva, el Camp d’Esports.\r\n