El Lleida CF es dissoldrà el 15 de maig si no troba inversors

El Lleida CF es troba en un moment d’incertesa total, amb un horitzó ple d’ombres i sense cap direcció clara. El president del club, Luis Pereira, continua sense donar senyals ni resposta als representants locals de l’entitat, que estan esgotant tots els recursos possibles per garantir la continuïtat del projecte esportiu. El club té actualment té un deute de 4,3 milions d'euros. Amb el temps en contra, han marcat el dijous 15 de maig com a data clau per decidir el rumb immediat del club.

Segons avança Segre, el club s'ha donat un marge de deu dies per tancar converses amb diversos grups interessats a aportar capital i ajudar a redreçar una situació financera molt delicada. L’entitat es troba al límit de la desaparició, amb una tresoreria pràcticament esgotada i amb greus retards en els pagaments al personal, jugadors i tècnics, que acumulen mensualitats sense cobrar des del gener. El futur del club penja d’un fil i tot depèn d’una injecció econòmica urgent que podria arribar, o no, abans de la data límit.

En cas que no es formalitzi cap acord per a la incorporació de nous inversors abans del termini establert, els responsables actuals del Lleida CF contemplen iniciar el procés de dissolució del club. Aquesta opció guanya pes davant la inacció i la manca de solucions reals, especialment després que quedés en no-res la promesa de presentar un preconcurs de creditors, anunciada públicament el passat 4 d’abril en una compareixença conjunta del president Pereira i l’adjunt a la presidència, Marc Torres.

Sense aquesta mesura de protecció legal, que hauria pogut donar un marge de maniobra en l’àmbit econòmic, el club es troba ara en una situació límit. Els gestors, cada vegada més resignats, valoren la liquidació com l’únic escenari possible si no arriba una injecció financera immediata que permeti revertir la situació crítica en què es troba immersa l'entitat.