El Lleida CF no garanteix, encara, la continuïtat del club: «No hi ha cap acord»

La continuïtat del Lleida CF no està garantida, de moment. El club ha assegurat aquest dimarts en un comunicat que no hi ha cap acord tancat amb inversors i que continua treballant per evitar la liquidació definitiva de l'entitat. Aquest posicionament públic ha estat motivat per la notícia que ha publicat el diari Segre en la qual s'assegura que el club lleidatà s'inscriurà la temporada vinent a la Segona RFEF.

El rotatiu apunta que el club lleidatà ja té garantit el pagament dels prop de 310.000 euros necessaris per complir amb els requisits federatius: uns 265.000 corresponents a deutes salarials amb la plantilla i uns 45.000 més destinats a arbitratges i sancions pendents.

Aquesta injecció econòmica serà possible, diu Segre, gràcies a l’entrada imminent d’un grup inversor procedent del nord de l’Estat espanyol, que està ultimant l’acord per prendre el control de l’entitat, fins ara en mans de Luis Pereira i el seu equip. Les negociacions avancen, tot i que encara hi ha esculls importants a resoldre, com ara el futur de l’elevat deute amb Hisenda i la Seguretat Social, que ronda els 5 milions d’euros, i la compensació que Pereira reclama per les aportacions fetes al club, xifrades en uns 2,8 milions.

L’empresari gallec, que resideix a Suïssa, estaria disposat a facilitar la transició oferint fórmules de cobrament ajornades o, fins i tot, la cessió d’accions en cas que el club esdevingui una Societat Anònima Esportiva. Aquesta transformació, però, és un dels punts que més està encallant l’entesa. En qualsevol cas, l’actual direcció ha posat com a condició indispensable que els nous gestors no optin per liquidar el club un cop prenguin el relleu.