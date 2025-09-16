El Lleida CF obre el carnet en línia i busca 3.000 socis per agafar aire

El Lleida CF ha obert aquest dimarts el termini d’inscripció per a abonats i abonades, amb un nou sistema en línia que vol facilitar al màxim l’alta de socis. L’objectiu del club és ambiciós: arribar a més de 3.000 carnets i garantir una base social que li permeti mantenir l’estabilitat econòmica i mirar el futur amb més tranquil·litat en una Tercera Divisió sempre exigent.
Pel que fa als abonaments, els d’adult costaran 180 euros a tribuna, 130 euros al lateral i 80 a gol. Els joves de 16 a 20 anys pagaran 45 euros i els infants de 5 a 15 anys, 15. Les tarifes reduïdes per a jubilats i persones amb discapacitat se situen entre els 60 i els 115 , segons la zona. Els penyistes tindran accés per 50 euros, i els abonaments familiars parteixen dels 260. També s’introdueixen nous carnets: el de “Simpatitzant” (30, per a cinc partits), i dues opcions de “Col·laborador” (300 i 400 ), amb accés preferent i avantatges exclusius.
L’equip, entrenat per Jordi Cortés, no ha començat amb bon peu la lliga: suma zero punts després de dues jornades i dues derrotes. Tot i això, el club confia que la resposta de l’afició ajudi a revertir l’arrencada i a donar al vestidor l’empenta necessària per capgirar la dinàmica.
La campanya d’abonaments coincideix amb la presentació recent de les noves equipacions per a la temporada 2025-26, signades per la històrica marca Meyba. Les samarretes, que recuperen l’estil clàssic i els tons blaus de sempre, ja estan a la venda a la botiga oficial i es preveu que esdevinguin una peça clau per a la nova etapa.
Amb aquest pas, el Lleida CF fa una crida a la seva afició i a la ciutat. L’objectiu és clar: assegurar el present, somiar amb el futur i demostrar que, malgrat les dificultats esportives, el sentiment blau no afluixa.