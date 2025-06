El Lleida CF vol esgotar les possibilitats de salvació amb la Paeria i la Diputació

El Lleida Club de Futbol ha sol·licitat reunions la setmana vinent amb els màxims representants de l’Ajuntament de Lleida i la Diputació, amb l’objectiu de presentar la situació actual del club i explorar possibles escenaris per garantir-ne la continuïtat i el desenvolupament.

La primera trobada ha estat sol·licitada per al pròxim 18 de juny i s’ha adreçat al Paer en cap, Fèlix Larrosa, i al regidor d’Esports, Jackson Quiñónez. La segona reunió, prevista per al 20 de juny, ha estat dirigida al president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn.

Amb aquesta iniciativa, el Lleida CF busca obrir un canal de diàleg amb les institucions locals per trobar suports i solucions que assegurin l’estabilitat de l’entitat esportiva.

Deute de 265.000 euros en salaris

D'altra banda, el club ha informat que ha rebut, a través de la Comissió Mixta de la Reial Federació Espanyola de Futbol, les reclamacions salarials presentades pels jugadors que han integrat la plantilla durant la temporada 2024-2025. En un comunicat, es detalla que s’estan recopilant tots els documents i al·legacions pertinents per donar resposta a aquestes demandes, amb la intenció de presentar-les demà divendres.

L'entitat reconeix un deute acumulat de 265.000 euros en concepte de salaris pendents. Aquesta situació econòmica delicada s’afegeix a un escenari institucional cada cop més tens, mentre la directiva intensifica els esforços per garantir la continuïtat del projecte esportiu abans del 30 de juny, data límit per evitar la desaparició del club. La crisi es veu agreujada per la manca de consens i suport clar per part de les institucions municipals, un factor que complica encara més la recerca de solucions i posa en risc la supervivència d’una entitat històrica del futbol lleidatà.