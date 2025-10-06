El nostre empat de cada dia

L’Atlètic Lleida no aconsegueix trencar la seva mala ratxa com a local i va deixar escapar novament la victòria en la Lliga després d’empatar 1-1 davant el Girona B. Tot i avançar-se en el marcador, el conjunt de Gabri va acabar patint en els minuts finals i va sumar el seu tercer empat consecutiu al Camp d’Esports.
El duel va començar amb un Atlètic decidit a imposar el seu ritme, però amb dificultats per transformar el domini en ocasions clares. Cámara va ser el primer a avisar amb un xut desviat i, poc abans del descans, va tornar a intentar-ho amb una rematada de cap que el porter visitant va rebutjar sota pals. Agüero també ho va provar sense èxit, i els primers 45 minuts es van tancar sense gols.
A la represa, l’alegria va arribar aviat. Un bon servei de Samsó per banda va trobar Alcalà, que va marcar l’1-0 i va encendre l’ànim de l’afició. Agüero va fregar el segon amb un llançament directe de córner que va impactar al pal, però a partir d’aquí l’equip va començar a notar el desgast físic acumulat després de la classificació per la Copa del Rei.
El Girona B va aprofitar la davallada local per generar perill i, al minut 74, Toni López va establir l’empat. En el tram final, el partit es va obrir i els visitants van disposar d’algunes arribades més, mentre que l’Atlètic resistia amb més cor que forces.
En acabar el partit, Gabri es mostrava autocrític: “Me’n vaig fotut i preocupat. Hem tingut el partit controlat i, tot i això, no hem sabut tancar-lo. Necessitem una victòria per alliberar-nos i guanyar confiança.”