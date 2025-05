El Vila-sana, campió del Mundial de clubs

El Vila-sana ha tocat el cel de l’hoquei mundial en una final d’altes revolucions contra el Fraga, a qui ha superat aquest diumenge per un emocionant 3 a 5 en un dels partits més intensos que es recorden. L’escenari ha estat el mític Aldo Cantoni de San Juan, epicentre del hoquei sobre patins, i les jugadores dirigides per Lluís Rodero no han decebut, oferint un espectacle digne de la màxima competició internacional.

Des de l’inici, l’enfrontament ha estat marcat per la tensió. Ambdós conjunts es coneixen a la perfecció i han sortit a pista disposats a llegir-se els moviments l’un a l’altre amb precisió quirúrgica. Però ben aviat, al minut 3, una acció elèctrica del Vila-sana ha trencat l’equilibri: Luchi Agudo, amb un moviment ràpid i precís, ha perforat la porteria contrària, desencadenant una explosió d’eufòria entre el públic, majoritàriament entregat a les lleidatanes.

Només un minut després, Anna Salvat ha fet gala dels seus reflexos en aturar un potent xut de Vinyet Flix, mantenint la superioritat inicial del seu equip i consolidant una fase de domini de les del Pla d’Urgell. L’empenta del Vila-sana no s'ha aturat aquí. Al minut 10, Luchi Agudo ha tornat a ser protagonista amb un xut potent des de la distància que, desviat subtilment per Dai Silva, ha acabat al fons de la xarxa. La desconnexió defensiva del Fraga ha fet la resta, i la celebració de les jugadores catalanes s'ha reflectit en l’energia d’un equip que ho tenia claríssim: volien la glòria mundial.

Tot i la resposta constant del Fraga, que pressionava intensament per intentar retallar distàncies, el control emocional i l’eficàcia ofensiva del Vila-sana han decantat la balança. La final s'ha convertit en una festa de gols i emocions, i el Vila-sana, en el nou referent internacional d’aquest esport.

L’emoció ha esclatat amb el xiulet final. Les jugadores del Vila-sana s'han fos en abraçades, amb llàgrimes d’alegria als ulls. Victòria Porta, visiblement commoguda, ho ha resumit orgull: «Hem treballat dur i avui hem recollit el fruit. Guanyar aquí, a la ciutat natal de quatre companyes, és increïble». Sobre el duel, ha admès la duresa del rival: «Sabíem que seria intens, però mentalment estàvem preparades. Ha valgut la pena».