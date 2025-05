L'epíleg més trist

El Lleida CF ha tancat una temporada per oblidar amb una nova derrota, aquest cop davant l'Andratx per 3 a 1, en el que ha estat el darrer partit de lliga. Aquesta desfeta ha estat la culminació d’un curs marcat per la irregularitat esportiva, les dificultats internes i una sensació generalitzada de desconnexió entre club i afició.

Amb aquesta ensopegada, els lleidatans han finalitzat en 13a posició, immersos en la zona de play-out, una perillosa eliminatòria per evitar el descens. Tanmateix, el reglament ha estat benèvol amb els blaus, ja que, malgrat la classificació, no hauran de disputar la promoció de descens en ser l’equip amb millor puntuació dels sis que han ocupat aquesta temuda posició. Un petit alleujament que no amaga la realitat d’una de les campanyes més grises dels darrers temps. Els jugadors ja no tenen més compromisos amb el club i es preveu una desbandada en les properes setmanes. Molts futbolistes no continuaran l'any vinent... si és que hi ha any vinent.

i és que fora del terreny de joc, l’escenari és igual o més preocupant. El club es troba en una situació econòmica crítica, amb rumors constants d’entrada en preconcurs de creditors, tot i que aquest encara no s'ha formalitzat oficialment. La viabilitat futura del projecte està en entredit i el president Luis Pereira, màxim responsable de la gestió, ha iniciat una carrera contrarellotge per trobar inversors que puguin aportar la injecció de capital necessària per evitar la desaparició d’una entitat històrica del futbol català. El Lleida CF té un deute de 4,3 milions d'euros, uns diners que els nous inversors haurien de posar d'entrada per començar des de zero amb un nou projecte.

Els seguidors, desenganyats i frustrats, reclamen transparència i canvis estructurals. El futur del Lleida CF penja d’un fil i les properes setmanes seran claus per saber si el club pot reinventar-se o si, per contra, es veurà abocat a un dolorós final.