Marc Márquez ja tanca el cercle: el que ha de fer per guanyar el Mundial

Marc Márquez té a tocar el novè títol mundial, el setè a la categoria reina. Després de la victòria a Misano aquest diumenge, el pilot de Cervera disposarà de la primera “bola de partit” d’aquí a dues setmanes al Gran Premi del Japó. El triomf del seu germà Álex a Barcelona va evitar que ho sentenciés a casa de Rossi, però els números li surten per rubricar-ho a Motegi.\r\n\r\nLes combinacions són clares: necessita treure-li tres punts a Álex durant tot el cap de setmana. Això vol dir que no li serveix quedar darrere seu en cap de les dues curses, així que haurà de sortir a guanyar-lo a la pista. La sprint race de dissabte no serà definitiva: la decisió arribarà diumenge, quan es veurà si hi ha “fumata blanca” a MotoGP.\r\n\r\nCom ha dit el mateix Marc, «el cercle està tancat, falta el cadenat». Fa mesos que el campionat sembla resolt; només resta saber el dia exacte en què el cerverí alçarà el seu novè Mundial, el més precoç de la seva carrera a MotoGP.\r\n