15 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

Marc Márquez ja tanca el cercle: el que ha de fer per guanyar el Mundial

El pilot de Cervera es pot proclamar campió d’aquí dues setmanes a Japó

  • Marc Márquez serà campió del món si venç el seu germà a Japó -

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de setembre de 2025 a les 10:34
Actualitzat el 15 de setembre de 2025 a les 10:35

Marc Márquez té a tocar el novè títol mundial, el setè a la categoria reina. Després de la victòria a Misano aquest diumenge, el pilot de Cervera disposarà de la primera “bola de partit” d’aquí a dues setmanes al Gran Premi del Japó. El triomf del seu germà Álex a Barcelona va evitar que ho sentenciés a casa de Rossi, però els números li surten per rubricar-ho a Motegi.

Les combinacions són clares: necessita treure-li tres punts a Álex durant tot el cap de setmana. Això vol dir que no li serveix quedar darrere seu en cap de les dues curses, així que haurà de sortir a guanyar-lo a la pista. La sprint race de dissabte no serà definitiva: la decisió arribarà diumenge, quan es veurà si hi ha “fumata blanca” a MotoGP.

Com ha dit el mateix Marc, «el cercle està tancat, falta el cadenat». Fa mesos que el campionat sembla resolt; només resta saber el dia exacte en què el cerverí alçarà el seu novè Mundial, el més precoç de la seva carrera a MotoGP.

Et pot interessar