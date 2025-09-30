Tres equips, un estadi i cap alegria

L’estrena de curs al Camp d’Esports no ha estat, ni de bon tros, el que els tres clubs que hi conviuen havien imaginat quan van signar l’acord de cohabitació estiuenca. El setembre s’acaba i, després de les primeres jornades de competició, tant l’Atlètic Lleida com l’AEM i el Lleida CF es troben encallats en zona baixa, amb el descens com a company de viatge.
En categoria masculina, el representant de més rang és l’Atlètic Lleida, enquadrat al Grup 3 de Segona Federació. L’equip de Gabri García ha signat dos empats calcats a casa, 2-2 contra Torrent i Terrassa. A la lliga les victòries es resisteixen, però a la Copa Federació el guió ha estat diferent. Demà l’Atlètic es jugarà el bitllet per a la Copa del Rei contra l’Ejea.
El panorama més gris és el del Lleida CF, que competeix a Tercera RFEF amb una plantilla improvisada a contrarellotge. El balanç és clar: dues derrotes contundents, 0-2 contra el Tona i 0-3 davant l’Europa B.
L’AEM, que juga a la Primera Federació, encara no sap què és guanyar. Les lleidatanes acumulen dos empats sense gols, contra el Cacereño i el València, i una derrota contra el Madrid B. Les de Joan Bacardit no han marcat encara ni un gol en els primers encontres de la competició a casa.
El Camp d’Esports bull d’activitat, però les celebracions es fan esperar. Els tres equips comparteixen estadi… i també urgències.