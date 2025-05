Un grup d’empresaris catalans, disposats a comprar el Lleida CF

Un grup d'empresaris catalans estan interessats en comprar el Lleida CF. Així ho ha explicat el president adjunt del Lleida CF, Marc Torres, en una entrevista aquest dimarts a l'emissora UA1 Ràdio. Torres, que no ha revelat qui són aquestes companyies interessades, ha explicat que s’està a l’espera de la conclusió d’una auditoria impulsada a petició del grup d’aquests inversors catalans interessats en assumir la gestió de l’entitat. “Quan acabi l’auditoria, que hauria de ser aquesta setmana, només quedarà tancar dos o tres aspectes concrets i importants per finalitzar l’acord”, ha explicat.

En cas que la negociació amb aquest grup empresarial arribi a bon port, el següent pas serà traslladar el canvi de direcció a l’Assemblea de socis, formada per vuit membres —entre els quals no hi ha els germans Esteve, però sí Vicente Javaloyes i He Jun, vinculat anteriorment als Esteve i que mai ha obstaculitzat la gestió actual. Per aprovar el canvi de gestió n’hi haurà prou amb una majoria simple. Si hi hagués empat, el vot decisiu correspondria al president actual, Luis Pereira.

Si, per contra, no es materialitza cap acord amb els inversors, es procediria a la dissolució del club i al procés de liquidació. En aquest sentit, Torres s'ha mostrat optimista i ha arribat a dir que falta només la part final de les negociacions per garantir la continuïtat del club.

El president adjunt ha volgut deixar clar que un cop es tanquin les negociacions, la prioritat serà saldar els deutes pendents amb els treballadors del club que encara no han cobrat la totalitat de les mensualitats corresponents a aquesta temporada.