Lleida equipa amb polseres intel·ligents els treballadors municipals per prevenir cops de calor

La Paeria de Lleida ha posat en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals davant les persistents onades d'altes temperatures que colpegen el país. En concret, es repartiran 45 polseres intel·ligents per evitar que es produeixin aquestes situacions. Els dispositius, destinats inicialment a la Brigada d'Obres, el cementiri, el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia (CAAC) i els vigilants de mercats, alerten quan la temperatura corporal supera els 37,8 graus o la temperatura ambiental arriba als 42 graus perquè els operaris interrompin l'activitat, busquin una zona d'ombra i s'hidratin.
L'alcaldessa accidental, Carme Valls, ha remarcat que es tracta d'una eina complementària als protocols de prevenció ja existents i que, si la prova pilot dona bons resultats, s'estendrà a altres col·lectius municipals. La iniciativa pretén reforçar la protecció dels treballadors davant els episodis de calor intensa. Tal com detallen, les polseres són recarregables, tenen una vida útil de fins a 400 cicles de càrrega, fan una lectura automàtica cada 90 segons i tenen un cost aproximat de 65 euros per unitat.
"El que volem és complementar aquelles mesures que ja hi són presents per vigilar la calor i reforçar la protecció dels treballadors", ha afirmat Valls en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. L'alcaldessa accidental assegura que la prova pilot també servirà per recollir l'experiència dels treballadors i decidir si el sistema s'amplia a altres col·lectius municipals que desenvolupen la seva feina a l'exterior, com ara monitors esportius o la Guàrdia Urbana.
Bona rebuda entre els treballadors
El treballador de la Brigada d'Obres Rafa Ruiz ha valorat positivament la iniciativa i ha explicat que sovint "la voluntat d'acabar una feina" fa que els operaris allarguin la jornada sota el sol. "Quan hi ha molt sol i fa molta calor, si t'avisen a temps, millor parar", ha afirmat. El funcionament d'aquestes eines és senzill. Quan detecten una temperatura corporal superior als 37,8 graus, els dispositius emeten una alerta lluminosa, acústica i per vibració perquè el treballador aturi l'activitat, busqui una zona d'ombra, s'hidrati i descansi. També incorporen un avís lluminós quan la temperatura ambiental supera els 42 graus.