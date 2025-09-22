Aliança Catalana seria primera força a Lleida, segons un sondeig

Una nova enquesta d’Ipsos per a La Vanguardia sacseja el tauler polític català i confirma una tendència que s’estén per bona part d’Europa: l’ascens de l’extrema dreta i l’erosió dels partits tradicionals. Segons el sondeig, el PSC continuaria com a força més votada, però retrocediria fins als 36 escons, sis menys que en les darreres eleccions.\r\n\r\nJunts, per la seva banda, patiria la patacada més forta: passaria de 35 a 21 diputats. ERC es quedaria pràcticament igual, amb 21. La sorpresa arriba amb Aliança Catalana, que faria un salt espectacular: dels 2 escons actuals en sumaria fins a 19, captant un de cada cinc antics votants de Junts. Vox també segueix la seva pròpia escalada i arribaria a 16 representants, per davant del PP, que en tindria 13. Els Comuns es quedarien amb 5 i la CUP amb 4.\r\n\r\nEl cas de Lleida és especialment significatiu. Aliança Catalana, que ara no té cap representant, es convertiria en primera força amb cinc diputats, un resultat impensable fa només uns mesos i que accentua la sacsejada política al Parlament de Catalunya.\r\n\r\n \r\n