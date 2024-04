L'ANC de Lleida i el Segrià convida Aliança Catalana i el Front Nacional a un debat del 12-M

El pròxim dimecres 24 d'abril, l'Assemblea Nacional Catalana organitzarà un debat sobre la temàtica independentista en l'àmbit nacional. Els convidats d'aquest debat seran els caps de llista de la circumscripció de Lleida de totes les formacions parlamentàries i extraparlamentàries que s'autoproclamen independentistes.

⬛️⬜️ Debat amb les candidatures que s'autoproclamen independentistes de Ponent, el Pirineu i l'Aran.



🗓️ Dimecres 24 d'abril, 19.30 h

📍 Sala Maristes (Av. de Madrid, 40) #Lleida#Eleccions2024#12M#Parlament#Catalunya#Debatpic.twitter.com/Nc8h9JleRB — Lleida i el Segrià per la Independència (@ANCLleidaSegria) April 22, 2024

El debat se celebrarà a la Sala Maristes de Lleida a les 19:30. Després de rebre la invitació, els caps de llista de la CUP i ERC han rebutjat la cita en un comunicat conjunt, argumentant la participació de partits d'extrema dreta en el debat electoral com ho són l'Aliança Catalana i el Front Nacional de Catalunya. Segons aquests partits, el preocupant ascens de l'extrema dreta, tant a l'àmbit europeu com als Països Catalans, els impedeix participar en un debat on també participen partits d'aquesta ideologia.



Tanmateix, l'ANC ja havia cancel·lat un col·loqui de les mateixes característiques el passat 15 d'abril a Sabadell. En aquella ocasió, els partits de la CUP i ERC també van rebutjar col·laborar en un acte on estava convidat Aliança Catalana, un partit amb connotacions xenòfobes i amb discursos que atien a l'odi. Tot i els esforços de Sabadell per a la Independència de tirar endavant el debat, la falta de finançament i les traves del Secretariat Nacional van fer impossible continuar amb la discussió.

Tot i el descontentament mostrat pels partits d'esquerra, a Lleida la consulta continua endavant fins a nou avís.