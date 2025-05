ERC d'Almacelles proposa un «govern de consens» després de la dimissió de l'alcalde

ERC ha proposat constituir un "govern de consens" a Almacelles (Segrià) després que divendres dimitís l'alcalde, Joan Bosch. Bosch va accedir a l'alcaldia el 2023 després que la seva formació, Almacelles-Ara Pacte Local, formés un govern tripartit amb ERC i En Comú.

L'expulsió dels comuns l'octubre passat, però, va deixar el govern en minoria amb només 5 dels 13 regidors i això ha acabat provocant la marxa de l'alcalde per les "dificultats creixents per poder tirar endavant una gestió de govern eficaç". En un comunicat, els republicans han demanat una reunió dijous de tots els regidors per "debatre obertament i amb responsabilitat" la constitució del proper govern, que volen "plural, ampli i estable".