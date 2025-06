PSC i Junts pacten l'alcaldia d'Almacelles per a Vanessa Olivart

Units per Almacelles-Junts i el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) han formalitzat un acord de govern per encapçalar l’Ajuntament d’Almacelles (Segrià), un pacte que contempla el retorn de Vanessa Olivart (Junts) a l’alcaldia i el nomenament d’Òscar Garcia (PSC) com a vicealcalde. Ambdós partits sumen sis dels tretze regidors del consistori, una xifra insuficient per assolir la majoria absoluta, fet que obliga a cercar aliances per garantir la governabilitat.

El ple d’investidura està previst per aquest dimecres a les vuit del vespre, on Olivart podria ser escollida per majoria simple en segona votació. En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), la futura alcaldessa ha assenyalat que també han mantingut converses amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i es mostren oberts a incorporar-los al nou executiu. "Volem estabilitat i tranquil·litat per tirar endavant els projectes que necessita el municipi. Si no hi ha entesa amb ERC, haurem de treballar amb pactes puntuals", ha advertit Olivart.

El context polític d’Almacelles ve marcat per una profunda inestabilitat. Després de les eleccions municipals de 2023, un acord tripartit entre Ara Pacte Local, ERC i En Comú va permetre l’elecció de Joan Bosch (Ara Pacte Local) com a alcalde. Tanmateix, el mandat es va veure truncat quan Bosch va expulsar els comuns del govern a l’octubre, quedant-se en minoria amb el suport d'ERC. Davant les dificultats per gestionar l’executiu, Bosch va presentar la seva dimissió el maig passat, i el republicà Josep Torres va assumir l’alcaldia de manera provisional.

Amb l’acord actual, Junts i PSC preveuen una distribució equilibrada del poder: Junts assumirà la primera tinença d’alcaldia i les àrees d’Urbanisme i Hisenda —aquesta última compartida amb el PSC—, mentre que els socialistes es faran càrrec de la tercera tinença i de la cartera d’Educació. Olivart, que ja va ser alcaldessa entre 2021 i 2023, ha expressat la seva satisfacció per recuperar el lideratge institucional: "Vam guanyar les eleccions, però vam quedar fora per un tripartit que no va funcionar".

Entre els reptes immediats del nou govern hi ha la reactivació de projectes estratègics paralitzats com el desenvolupament del polígon industrial, la licitació del nou contracte de recollida de residus o la millora dels camins municipals, amb un pressupost que l’alcaldable considera "clarament insuficient". A més, caldrà abordar amb urgència la regularització de diversos serveis bàsics, com els subministraments d’electricitat, gas i combustible per a vehicles municipals, ja que els contractes no estan en vigor i es preveu la seva aprovació per via extrajudicial.

La setmana passada, el ple municipal va desbloquejar part d’aquestes despeses pendents, amb l’autorització de pagaments per un import d’uns 200.000 euros. Amb tot, el futur govern afronta el repte de recuperar la confiança ciutadana i donar resposta a una situació financera i administrativa que arrossega una clara paràlisi.