El Pont de Suert viu una etapa de canvis amb l’arribada de Iolanda Ferran i Closa, la primera dona que assumeix l’alcaldia del municipi. La formació independent "Tothom" es va estrenar a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 al Pont de Suert. Ferran, que era la cap de l'oficina del Departament d'Acció Climàtica a l'Alta Ribagorça i també havia estat regidora de CiU, va obtenir cinc regidors i es va quedar tan sols a un de la majoria absoluta. Va esdevenir la primera alcaldessa de la capital de l'Alta Ribagorça gràcies a un acord amb el PSC, partit amb el qual governa el consistori. “Estic molt contenta i orgullosa. Tant de bo n’hi hagués hagut més abans”, ha afirma. La batllessa destaca que l’Alta Ribagorça s'ha convertit en l’única comarca catalana on els tres municipis estan liderats per alcaldesses.

Amb una visió transformadora, Ferran es proposa fer del Pont de Suert un referent en àmbits com el senderisme, la cultura i l’eficiència energètica. “Voldríem ser per primera vegada capital de la cultura catalana, tenir una residència d’estudiants...”, apunta. Malgrat reconèixer la magnitud dels reptes, subratlla la força del seu equip i la voluntat de treballar per àmbits.

La millora de la N-230, un gran repte

Una de les principals preocupacions dels veïns és la situació de la carretera N-230, especialment el tram d’Escales, on s’acumulen els accidents i els despreniments. En aquest sentit, l'alcaldessa assegura que ha mantingut reunions amb el subdelegat del Govern, José Crespín. Les al·legacions més destacades reclamen substituir el viaducte projectat per un túnel, una opció més costosa però considerada més segura i integrada en el paisatge. També es qüestiona un gran aparcament de tres-centes places que ocuparia sis hectàrees de prats, proposta rebutjada per la pagesia local.

En paral·lel, el consistori persegueix un altre repte de gran simbolisme: esdevenir, per primera vegada, capital de la cultura catalana. La iniciativa vol convertir el Pont de Suert en un pol d’activitat cultural a través de festivals, exposicions, esdeveniments i accions de difusió patrimonial.

La residència d'estudiants i transformació energètica

La mirada de futur també inclou els joves. La creació d’una residència d’estudiants és un dels projectes destacats per donar resposta a la manca d’allotjaments per a estudiants i per atraure població jove al municipi. Aquesta infraestructura es veu com una eina clau per revitalitzar el teixit social i formatiu.

El repte climàtic i la necessitat de transformar el model energètic no són exclusius de les grans ciutats. El Pont de Suert, capital de l’Alta Ribagorça, vol demostrar que els municipis de muntanya poden ser capdavanters en la transició ecològica. L’equip de govern ha situat l’eficiència energètica i la sostenibilitat com a eixos vertebradors del seu projecte de futur. En un territori on les condicions climàtiques són extremes bona part de l’any i la dispersió geogràfica condiciona els serveis, l’estalvi energètic i l’aprofitament de recursos locals són més que una opció: són una necessitat. Per això, l’Ajuntament del Pont de Suert treballa en diverses línies per avançar cap a un model de poble més verd, autosuficient i resilient davant el canvi climàtic.

Una de les primeres actuacions previstes és la rehabilitació energètica dels edificis municipals. Aquests, molts d’ells construïts fa dècades, presenten dèficits en aïllament tèrmic i eficiència que comporten un elevat consum energètic. L’objectiu és adaptar-los a les normatives actuals i reduir la factura pública mitjançant sistemes d’autoconsum amb plaques fotovoltaiques, millores en la climatització i substitució d’il·luminació per LED.

A més, es vol fomentar l’ús d’energies renovables entre la ciutadania, amb ajudes per a la instal·lació de sistemes solars en habitatges i la promoció de comunitats energètiques locals. Aquest model de cooperació entre veïns permet compartir l’energia produïda i democratitzar l’accés a fonts netes, una iniciativa especialment adequada per a municipis petits amb fort sentiment de comunitat.